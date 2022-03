Xbox Game Pass : F1 2021 et 5 nouveaux jeux débarquent dès le 17 mars

Microsoft vient de dévoiler la liste des prochains titres à venir sur le Xbox Game Pass. Les abonnés pourront mettre la main sur plusieurs jeux inédits avant la fin mars 2022, comme F1 2021, The Dungeon of Naheulbeuk ou encore Weird West.

Décidément, les abonnés au Xbox Game Pass ont été gâtés en mars 2022. Après l'annonce officielle de l'arrivée de The Crusader Kings 3 dès le 29 mars 2022, Microsoft a également confirmé la venue des Gardiens de la Galaxie, de Far Changing Tides ou Kentucky Road Zero dès ce début mars.

Autre bonne nouvelle et pas des moindres, le Xbox Game Pass pourrait également être accessible depuis Steam. Gabe Newell, PDG de Valve, a fait savoir qu'il était prêt à discuter avec Microsoft d'une éventuelle intégration du service gaming au sein de sa célèbre plateforme de jeux PC. Bien entendu, rien n'est fait pour l'instant, et il y a même peu de chances que le projet voit le jour. On voit mal Microsoft accepter de payer la fameuse commission de 30% exigée par Valve.

Les nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Mais revenons-en au Xbox Game Pass. Microsoft vient de dévoiler la liste officielle des titres à venir avant la fin mars 2022 sur son catalogue. Les voici en détail :

F1 2021 (Console via EA Play) – 24 mars

The Dungeon Of Naheulbeuk (Cloud, Console & PC) – 17 mars

Weird West (Cloud, Console & PC) – 31 mars

Shredders (Cloud, PC & Xbox Series X/S) – 17 mars

Zero Escape : The Nonary Games (PC) – 24 mars

Norco (PC) – 24 mars

Le premier évidemment est une simulation automobile de Formule 1, tandis que le second n'est autre que l'adaptation vidéoludique de la célèbre série audio humoristique les Donjons de Naheulbeuk ! Weird West, un action RPG mêlant le Far West et la Dark Fantasy, sera disponible quant à lui dès le 31 mars sur le Xbox Game Pass. Shredders ravira quant à lui les fans de snowboard et les adeptes de buttering, de rails et de kickers massifs.

Par ailleurs, plusieurs titres vont quitter le catalogue dès le 31 mars, à savoir Madden NFL 20, Narita Boy et Shadow Warrior 2 tandis que Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres et Renégats ne sera plus disponible dès le 11 avril.