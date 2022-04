Xbox Game Pass : Star Wars Quadrons et Life is Strange, voici les jeux d’avril 2022

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en avril 2022. Pour ce début de printemps, le constructeur fait dans la diversité entre grosses licences et jeux indépendants. De quoi contenter tout le monde.

Si vous suivez l'actualité de Xbox et de Microsoft en général, vous n'êtes pas sans savoir que le constructeur envisage de lancer un pack Famille pour le Xbox Game Pass. L'idée serait simple : réunir jusqu'à cinq comptes distincts sur un même abonnement. Le but étant bien entendu de profiter du service gaming en famille ou bien entre amis sans avoir à multiplier les abonnements.

Pour l'instant, cette nouvelle offre n'a pas été encore officialisée par Microsoft. En revanche, ce que l'on sait, c'est la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en avril 2022. Après avoir proposé F1 2021 et 5 autres jeux à la mi-mars, le constructeur continue de garnir le catalogue de son service avec de grosses licences et des titres indépendants.

Liste complète des jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Avant d'évoquer plus en détail les jeux annoncés par Microsoft, voici tout d'abord la liste complète des titres à venir :

Cricket 22 (Cloud & Console) – Disponible

MBL The Show 22 (Cloud & Console) – Disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC) – 7 avril

Dragon Age 2 (Cloud via EA Play) – 7 avril

Plants VS Zombies : Garden Warfare (Cloud via EA Play) – 7 avril

Star Wars : Squadrons (Cloud via EA Play) – 7 avril

Life is Strange : True Colors (Cloud, Console & PC) – 12 avril

Panzer Corps 2 (PC) – 12 avril

Le Donjon de Naheulbeuk : l'Amulette du Désordre (PC) – 12 avril

Lost in Random (Cloud, Console & PC via EA Play) – 14 avril

Comme vous pouvez le constater, il y en a donc pour tous les goûts. Les fans de Star Wars pourront se jeter sur SW Squadrons, un simulateur de combats spatiaux vous permettant d'incarner à la volée un pilote de l'Empire et de la Rébellion. Ajoutez à cela des affrontements multijoueur palpitants pour compléter le tableau.

Si vous préférez les jeux narratifs, optez pour Life is Strange : True Colors, la suite de la série incontournable et multirécompensée Life is Strange. Et si vous êtes un aficionados du style et des univers de Tim Burton ou de Shane Acker (Numéro 9), on vous conseille vivement de vous essayer à Lost in Random. Ce jeu indépendant, soutenu par EA, vous invite à découvrir un monde aux accents gothiques et féériques où absolument tout est soumis au hasard… et aux lancers de dés. Une petite pépite à essayer d'urgence.