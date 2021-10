Xbox : 32K, 480 FPS, processeur quantique, Microsoft tease le futur du gaming

En partenariat avec EA pour promouvoir Battlefield 2042, l'entreprise a publié une “bande-annonce” de la Xbox 21 ans dans le futur, et elle a l'air vraiment sophistiquée. La Xbox de 2042 promet des jeux en définition 32K et en 480 FPS.

« Imaginez une expérience de jeu indiscernable de la réalité », tease Microsoft dans la vidéo, dans laquelle il présente sa vision du gaming pour 2042, à l’époque où se déroule le jeu Battlefield 2042. Bien qu’il se déroule dans un monde chaotique souffrant des conséquences du changement climatique et de l'anéantissement des puissances mondiales, Microsoft pense que le gaming sera toujours à l’honneur.

La fausse publicité évoque des technologies naissantes telles que les processeurs quantiques, les interfaces neuronales, les lentilles de contact spéciales que l'on peut mettre dans les yeux pour des interactions sans manette ou encore un affichage holographique complet.

À lire également : Microsoft lance une manette transparente pour fêter les 20 ans de la Xbox

Microsoft veut des jeux en 32K 480 FPS en 2042

La Xbox du futur exploiterait la technologie quantique, qui lui permettrait d'atteindre des vitesses de 1 quintillion d'opérations en virgule flottante par seconde (FLOPS). À titre de comparaison, la Xbox Series X n’atteint que 12 TFLOPS, on parle donc d’une puissance supérieure de plusieurs ordres de grandeur, ça donne le vertige. Contrairement à la Xbox Series X, la console de 2042 devrait pouvoir tenir même dans les meubles TV les plus étroits, puisque Microsoft prédit qu’elle sera 90 % plus petite. Il s’agira d’un superordinateur de jeu que vous pourrez tenir dans la paume de votre main.

Il est suggéré dans la vidéo que la Xbox 2042 sera « conçue pour gérer des définitions natives 32K en Full Spectrum Color à une fréquence d'images de base de 240 FPS (jusqu'à 480 FPS) sans latence » et sans temps de chargement. Les jeux en monde ouvert basés sur le cloud se chargeront et se synchroniseront instantanément, et que « la toute nouvelle expérience utilisateur holographique sera intuitive, extra-sensorielle et changera à jamais votre façon de jouer ».

Dans la vidéo, on peut notamment voir une personne utiliser une lentille de contact qui la transporte dans un univers holographique plus vrai que nature. On remarque aussi la présence d’un fauteuil gaming tout droit venu du futur, qui nous rappelle beaucoup le Rival Rig de BMW. À la fin, le trailer montre les mécanismes internes d'une supposée future manette de Xbox, qui ressemble beaucoup à la manette actuelle.