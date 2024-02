X (Twitter) : comment être embauché par Elon Musk ? Voici ce qu’il attend de vous

Vous rêvez de travailler pour le réseau social X (Twitter) ? Elon Musk a quelques exigences bien précises pour les candidats et elles sont assez spéciales. Voici lesquelles si d'aventure le challenge ne vous effraie pas.

D'accord, depuis son rachat par Elon Musk en octobre 2022, le réseau social X (Twitter) a perdu environ 75 % de ses employés. Mais ça ne veut pas dire que la plateforme n'embauche plus, au contraire. Ne cherchez pas d'annonces sur LinkedIn ou un service du genre, il n'y en aura pas. X possède son propre espace d'offres d'emploi. Dessus, on peut voir qu'en ce moment, Elon Musk recherche plus de 70 personnes pour renforcer ses équipes ingénierie, vente et opération. Intéressé ? Alors il va falloir passer par le processus spécifique de la firme.

Avant toute chose, ce n'est pas une obligation, mais apprécier le milliardaire peut aider. Comme le souligne une source chargée du recrutement chez X, “les personnes qui postulent sont plutôt des fans d’Elon. Ils aiment Elon. Ils y voient simplement une bonne opportunité de travailler avec lui. Ils nous demandent si nous avons des contacts avec lui, des choses dont une personne ordinaire ne se soucierait pas vraiment”. Ensuite, soyez prêt à survendre votre CV et à improviser vos réponses sur le tas.

Voici comment se déroule un recrutement chez X (Twitter)

Les équipes de X n'aiment pas suivre une procédure formatée. Côté recruteurs, c'est finalement assez simple : “il s'agit essentiellement de demander ce que vous voulez, de tester comment le candidat va se comporter dans le rôle, puis de remplir un formulaire Google. Notez [le candidat] de un à cinq, puis mentionnez vos commentaires et les signaux d'alarme. C'est tout”. Pour vous, candidat, c'est une autre histoire. D'abord, vous allez devoir décrire “quel travail exceptionnel” vous avez déjà effectué. Mais rassurez-vous, dans les faits, c'est plus nuancé.

“Ce qu’ils recherchent chez un employé exceptionnel est très différent de la façon dont nous travaillons réellement aujourd’hui”, explique la source. Si Elon Musk et les dirigeants vont être attirés par “les ingénieurs avec 20 ans d'expérience ayant fait des choses incroyables sur le papier”, ce n'est pas forcément ces profils qui seront retenus. Leurs CV sont impressionnants, certes, mais ils doivent encore être capables de se salir les mains en utilisant un éditeur de code par exemple.

Admettons maintenant que votre CV a passé les premiers barrages. Il vous reste encore à passer toute une batterie d'entretiens. D'abord, un premier contact sera établi à distance par un recruteur interne à X. Ensuite, plusieurs appels visio permettront de juger de vos compétences techniques. Enfin, vous vous rendrez sur place pour d'autres entrevues, le plus souvent au siège de l'entreprise à San Fransisco. Tout ça c'est la théorie. En pratique, “[le contenu des entretiens] dépend de l'intervieweur. Nous avons une banque de questions, mais en fin de compte, ce sont eux qui décident. Certains préfèrent les questions algorithmiques difficiles, certains préfèrent les plus pratiques”.

Les pièges à éviter pour être embauché par Elon Musk (et garder son poste)

Quoi qu'il arrive, Elon Musk aura le dernier mot sur la décision de vous engager ou non. Fut un temps où il rencontrait lui-même les candidats, mais désormais il jette un œil aux dossiers de ceux qui ont été retenus par les recruteurs avant d'approuver ou de refuser. En revanche, il y a une chose très importante à savoir avant même de postuler. “Si vous avez été licencié, vous ne devriez même pas perdre votre temps à candidater”. Le grand patron n'aime pas les employés qui ont été mis à la porte par leur direction.

Si tout s'est bien passé, félicitations ! Vous voilà embauché chez X. Le salaire varie entre 100 000 et 300 000 dollars annuels, auxquels s'ajoutent des unités d'actions restreintes de l'entreprise. Avec un peu de chance, vous allez croiser Elon Musk dans les couloirs. Prenez garde à ne pas le contredire, il déteste ça. Et surtout, surtout, ne prononcez jamais le mot Twitter si vous tenez à votre place durement gagnée.

Source : Fortune