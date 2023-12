X (Twitter) est cassé, le site d’Elon Musk est dans les choux

X (Twitter) connaît actuellement une panne mondiale. En effet, le site tenu par Elon Musk est en grande partie inaccessible. Beaucoup d’utilisateurs ne peuvent pas accéder à leur fil d’actualité. Les choses semblent toutefois rentrer petit à petit dans l'ordre.

X nous fait le coup de la panne ! Le réseau social, anciennement Twitter, est actuellement inaccessible pour une grande partie des utilisateurs. Un problème qui touche le monde entier et toutes les plateformes, que ce soit web ou mobile.

Cette panne concerne le fil d’actualité. Les utilisateurs peuvent aller voir leurs notifications ou leurs messages privés, mais ne peuvent plus consulter les derniers tweets publiés. Un problème technique qui a commencé tôt dans la matinée et qui semble en passe de se résoudre.

Twitter est en panne, les utilisateurs ne peuvent pas voir les tweets

Au moment où nous écrivons ces lignes, les choses semblent revenir à la normale, les fils d’actualité s’affichant de manière voulue. Mais certains utilisateurs connaissent encore des soucis. C’est le cas à la rédaction. En souhaitant rafraîchir la timeline, rien ne se passe.

Twitter, ou X, est l’un des sites Internet les plus consultés au monde. Malgré l’affluence colossale, sa stabilité à longtemps été exemplaire. Cependant, depuis l’arrivée d’Elon Musk fin 2022 et le licenciement de bon nombre d’employés, les pannes se multiplient sur le service. Celle d’aujourd’hui est sans doute la plus importante, le site ayant été dans les choux pendant plus d’une heure.

Une panne gigantesque, donc, qui semble se régler petit à petit. Reste à savoir si ce genre de mésaventure deviendra une habitude ou pas.