X, le nouveau Twitter, est bloqué dans un pays à cause de son nom

Le changement de nom de Twitter par Elon Musk ne se déroule pas vraiment comme prévu, puisque X ne semble pas être une dénomination appréciée par tous les pays. L’un d’entre eux vient de suspendre le réseau social à l’échelle nationale.

Les internautes indonésiens auront accès à un réseau social de moins cette semaine, et c'est à Elon Musk qu'ils le doivent. En effet, les autorités de régulation du pays ont affirmé qu'elles avaient bloqué l'accès à Twitter après que Musk a décidé que le média social serait rebaptisé “X” au cours du week-end.

L'ancienne adresse web de Twitter, twitter.com, redirige désormais vers x.com, qui était auparavant associé à des contenus interdits dans le pays, notamment la pornographie et les jeux d'argent. C’est le deuxième pays à mettre des bâtons dans les roues d’Elon Musk. Avant lui, le Japon a déjà exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de ce changement, notamment à cause d’un groupe de rock populaire dans le pays qui porte déjà le même nom.

La suspension de X en Indonésie ne devrait pas durer

Il est peu probable que le blocage de X en Indonésie dure plus de quelques jours. Usman Kansong, directeur général de l'information et de la communication publique au ministère du pays, a déclaré que le gouvernement était déjà en contact avec X pour clarifier la nature du site. Il s'agit donc plus d'une formalité que d'un obstacle juridique majeur.

La liste des sites web les plus visités commençant par X contient de nombreux sites pornographiques, donc il n’est finalement pas étonnant de voir le gouvernement indonésien bloquer temporairement le réseau social dans son pays. Comparé à d'autres plateformes, Twitter reste l'un des espaces les plus ouverts à la prolifération de contenus non conformes aux bonnes mœurs, et selon Reuters, environ un message sur huit posté sur la plateforme est un contenu pour adulte. Cependant, X est aujourd’hui loin d'être un site pornographique.

Il n'a pas été possible de confirmer de manière indépendante que le x.com a déjà été associé à du matériel indécent ou obscène dans le passé. Une recherche de pages web archivées sur la Wayback Machine de l'Internet Archive n'a rien donné à ce sujet, bien que The Desk ait découvert une page capturée vers 2014 qui montrait que le domaine était associé à une division de commerce électronique d'eBay. Pour rappel, Musk a acheté le nom de domaine x.com dès 2000, l'utilisant pour une plateforme financière qui a ensuite été franchisée PayPal, et celle-ci a ensuite été rachetée par eBay a racheté en 2002.