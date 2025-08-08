Vous utilisez Steam sur Chromebook ? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous

Google annonce une nouvelle qui ne fera pas plaisir aux utilisateurs de Steam sur Chromebook. Elle aura des conséquences très directes sur les ordinateurs portables de la firme.

Si vous voulez vous lancer dans le jeu vidéo sur PC, vous allez dans l'immense majorité des cas vous tourner vers une machine sous Windows. Mais si vous n'avez pas le budget pour un foudre de guerre, peut-être que vous envisagerez un ordinateur capable d'assurer du cloud gaming. Une technologie qui permet de streamer un jeu et d'en profiter même si votre appareil n'est techniquement pas assez puissant pour ça.

Google n'a pas voulu rater le coche avec ses Chromebooks, ordinateurs abordables, mais aux caractéristiques modestes. En plus d'une gamme “gaming”, la firme de Mountain View a fait en sorte que la célèbre plateforme Steam soit compatible avec ses PC portables. Pour la faire fonctionner, il suffit d'au minimum un processeur Intel i3 ou Ryzen 3, de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Rien de compliqué à trouver. Malheureusement, cet aventure va bientôt prendre fin puisque Google annonce la fin du support de Steam sur Chromebook.

Google donne enfin des nouvelles de Steam sur Chromebook, mais elles ne sont pas bonnes

Si l'annonce est rude pour les joueurs, elle n'est pas vraiment surprenante. Depuis que l'application Steam sur Chromebook était passée en bêta en 2022, elle n'avait reçu presque aucune mise à jour. Le fait qu'elle ne soit toujours pas sortie en version stable après toutes ces années est aussi un signe qu'il fallait s'attendre au pire. D'ailleurs la liste des jeux compatibles stagnait à 99 titres depuis longtemps. Désormais, installer Steam sur un Chromebook est possible, mais cela s'accompagne d'un message sans équivoque.

“Le programme bêta de Steam pour Chromebook prendra fin le 1er janvier 2026. Après cette date, les jeux installés dans le cadre de la bêta ne seront plus disponibles sur votre appareil. Nous vous remercions de votre participation et de votre contribution aux enseignements tirés de ce programme bêta, qui contribueront à l'avenir du jeu sur Chromebook“. Le futur en question prendra probablement forme après la fusion de ChromeOS et d'Android.

Source : 9to5Google