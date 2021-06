The Witcher : Netflix dévoile le premier teaser de la saison 2

The Witcher est de retour ! Netflix vient de mettre en ligne le premier teaser de la saison 2 de la série. Ce premier extrait se concentre sur Ciri, la jeune protégée de Géralt de Riv (Henri Cavill). Dans la foulée, le géant du streaming a annoncé la tenue d'un événement consacré à l'univers du Sorceleur, la WitcherCon.

Dans le cadre de la Geeked Week, une série d'événements en ligne destinés aux projets adaptés de franchises “geek”, Netflix a levé le voile sur une poignée de bande-annonces. Le numéro 1 de la VOD a notamment révélé le trailer de la série animée Les Maîtres de l'Univers : Révélation.

Peu après, Netflix a dévoilé le premier teaser de la saison 2 de The Witcher. Ce premier clip est constitué d'un enchaînement rapide de courtes séquences. Il est focalisé sur Ciri interprétée par Freya Allan. Entre la saison 1 et la saison 2, le droit de surprise de Géralt de Riv s'est visiblement métamorphosé en véritable guerrière.

Netflix annonce la WitcherCon du 9 au 10 juillet 2021

En miroir de son entraînement à Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, dans The Witcher 3 : Wild Hunt, la jeune femme s'est adonné à l'art des sorceleurs. Le compte officiel de la série a d'ailleurs teasé : “le destin attend le Lionceau de Cintra dans la saison 2”. De son côté, le compte Twitter de Netflix France précise : “elle ne sera plus perdue dans les bois”. On peut donc s'attendre à ce que Ciri occupe une place encore plus importante dans cette seconde salve d'épisodes.

En parallèle, Netflix a annoncé la tenue d'un événement consacrée à l'univers de Géralt de Riv en partenariat avec CD Projekt Red, le studio qui développe les jeux de la licence. Les deux entreprises donnent rendez-vous aux fans le 9 et le 10 juillet 2021 dans le cadre de la WitcherCon.

On espère que Netflix profitera de l'événement pour lever le voile sur la date de diffusion de la saison 2 de la série. Pour l'heure, on sait juste que la saison 2 sera disponible dans le catalogue Netflix avant la fin de l'année en cours. On s'attend à ce que la plateforme diffuse cette seconde saison dans le courant de décembre, comme c'était le cas pour la saison 1.