Windows 11 affichera le mode sombre par défaut sur les versions Entreprise et Education

Le mode sombre sera à l’honneur dans Windows 11. Plus particulièrement sur les versions Entreprise et Education, sur lesquelles il sera configuré par défaut. Par cette décision, Microsoft souhaite accompagner les professionnels passant plusieurs heures devant leur écran.

Outre les nombreuses nouveautés apportées que Windows 11, celle qui saute le plus aux yeux est sans aucun doute le design retravaillé en profondeur. Que ce soit son interface générale ou bien ses logiciels comme Office qui adopte un look beaucoup plus épuré, Microsoft amène enfin peu de modernité dans l’apparence de son système d’exploitation. Cela passe notamment par l’arrivée de six nouveaux thèmes, dont les traditionnels modes clair et sombre.

Lors de sa conférence du 15 juillet dernier, l’éditeur de Redmond est revenu en détail sur les fonctionnalités de ces thèmes et, entre autres, sur les fonds d’écrans qui seront disponibles. On y apprend en outre que le mode sombre, dont la popularité n’est plus à prouver, sera installé par défaut sur les versions Entreprise et Education. Les versions Home et Pro seront exempts d’une telle configuration, bien qu’elles intégreront également le thème.

Windows 11 Entreprise et Education seront en mode sombre par défaut

À la question de pourquoi Microsoft n’a pas opté pour une configuration uniforme de l’interface sur toutes les versions, le principal intéressé répond : « parce que nous passons beaucoup plus de temps à regarder des écrans lumineux, non seulement pour des e-mails sans fin, mais aussi pour d’innombrables réunions ». Comprenez que les professionnels bénéficieront bien plus des avantages du mode sombre dans leur utilisation quotidienne. Du moins, selon le constructeur. Cette décision peut en outre servir à différencier les multiples versions.

Sur Windows 10, le mode sombre a fait son apparition il y a maintenant un certain nombre d’années. Force est de constater que, conformément à ce qui lui est demandé, il apaise grandement la luminosité qui peut rapidement s’avérer agressive après plusieurs heures de travail. Pour tous ceux qui utilisent Windows en dehors d’un cadre professionnel, il devrait être tout aussi simple de le paramétrer que sur la version actuelle.