Windows 10 Mobile ressuscite grâce à Nebulus, un Windows Phone compatible Android

L’entreprise britannique Emperion s’est lancé dans un projet qui peut paraître complètement fou : concevoir un smartphone ARM tournant sous Windows 10 et capable de prendre en charge les applications Android. Et son initiative pourrait très rapidement aboutir, puisqu’elle annonce que la phase de précommande démarrera très prochainement.

En décembre dernier, Microsoft, dans un ultime document, annonçait que son Windows 10 Mobile ne serait plus pris en charge à compter du 14 janvier 2020. Bye bye Windows Phone, le géant de Redmond préférant désormais se focaliser sur Android avec sa Surface Duo, un appareil à double écran. Mais voilà que l’OS mobile pourrait bien refaire surface. Si le géant de Redmond a définitivement tiré un trait sur son OS Mobile, l’entreprise britannique Emperion souhaite lui donner une seconde vie en créant un smartphone ARM tournant sous Windows 10.

En somme, Emperion veut concevoir un smartphone sous Windows pour ARM. Ce ne sera pas tout à fait Windows 10 Mobile, mais cela en aura très fortement le goût et l’odeur. Baptisé Nebulus, l’appareil sera capable d’exécuter des applications Android. En outre, si l’on ignore les détails techniques de cette prise en charge, Emperion assure qu’elle ne sera pas effectuée à l’aide d’une quelconque émulation. Et il ne sera pas non plus nécessaire de basculer d’un système d’exploitation (Windows) à l’autre (Android). Ce qui laisse penser que le support des applications Android sera natif et que l’appareil profitera d’un seul et unique OS.

Nebulus, un smartphone équipé d’un Snapdragon 850 et disponible très prochainement

Selon les informations recueillies par Windows Central, on apprend que l’appareil fonctionnera à l’aide d’un Snapdragon 845 overclocké, soit vraisemblablement un Snapdragon 850, un processeur conçu pour le duo Windows/ARM. L’appareil devrait également disposer d’une prise jack et d’un port microSD. En revanche, il reste un obstacle de taille : actuellement, Windows pour ARM ne prend pas en charge les fonctionnalités téléphoniques. Mais Emperion affirme que celles-ci seront prochainement disponibles. Microsoft nous aurait-il caché quelque chose ?

L’entreprise à l’origine de ce projet un peu insensé indique que les précommandes du Nebulus débuteront bientôt. Et vous, que pensez-vous de ce Windows Phone capable de lancer des applications Android ? Vous l’achèteriez ou non ?