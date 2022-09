Windows Defender : un bug bloque Chrome et Discord, Microsoft travaille en urgence sur un correctif

Microsoft a indiqué travailler sur un bug qui concerne Windows Defender. L’antivirus de Windows 10 et 11 a en effet tendance à afficher certains fichiers en provenance de Chrome, d’Edge ou encore de Discord comme dangereux (alors que ce n’est pas le cas). Un premier correctif a été mis en ligne.

Microsoft travaille sur un bug gênant de Windows Defender. En effet, ce dernier a tendance à considérer les fichiers en provenance de Chrome, Edge ou Discord comme potentiellement dangereux, alors qu’ils ne le sont pas. Un faux positif indiqué sous le terme Behavior:Win32/Hive.ZY.

Windows Defender est l’antivirus natif de Windows 11 et Windows 10. Longtemps moqué, Microsoft l’a amélioré au fil du temps en en faisant un logiciel efficace et sûr. Cela n’empêche pas quelques couacs comme celui d’aujourd’hui.

Windows Defender se défend contre des fichiers tout à fait sûrs

Concrètement, cette erreur signifie que lorsqu’un utilisateur télécharge une application basée sur Chromium ou une application sur Discord, l’antivirus le considère comme dangereux et l’isole. Une situation bien pénible qui empêche l’installation et la mise à jour de certains logiciels.

Pour contrer cette erreur, il faut ruser. Un petit tour dans le gestionnaire des tâches s’impose donc, puis une désactivation totale de Windows Defender en arrière-plan. Une fois le fichier téléchargé et installé, Windows Defender peut être réactivé. A noter que tout le monde n’a peut-être pas cette erreur. Nous-mêmes, à la rédaction, nous ne la subissons pas. Il n’y a rien à faire pour le moment, puisque le correctif doit venir de Microsoft. La firme de Redmond a indiqué travailler sur le sujet et certains utilisateurs peuvent d’ores et déjà télécharger une nouvelle version du logiciel.

Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d’aller dans les paramètres de Windows et dans le sous-menu Confidentialité et Sécurité, puis dans Sécurité Windows. Une fois fait, il faut cliquer sur Protection contre les virus et menaces. Une nouvelle fenêtre apparaît alors. Si la mise à jour est disponible, il sera possible de la télécharger. Théoriquement, si vous téléchargez la version 1.373.1537.0 de Windows Defender, ce problème de faux positif devrait disparaître. Dans le cas contraire, il faudra faire preuve de patience et attendre que les développeurs de Microsoft règlent l’affaire.