Windows 10 Cloud PC : un document Microsoft confirme son arrivée en 2021, voici tout ce que l’on sait

Un document Microsoft ayant fuité sur le Net révèle que la firme travaille bien sur un service de Cloud PC pour Windows 10. Celui-ci devrait être lancé entre mars et juin de cette année, et permettrait d'accéder à son ordinateur depuis n'importe quel appareil. Il rendrait notamment possible l'utilisation des applications Win32 sur Windows 10X.

On savait déjà que Microsoft veut proposer Windows 10 dans le cloud dès 2021. L'information se confirme grâce à un document officiel étant apparu sur la toile. Selon ce dernier, la firme prévoit de lancer son service entre mars et juin de cette année. Pour rappel, le Cloud PC est un service de virtualisation hébergé sur les serveurs Azure qui permettrait d'accéder à son ordinateur à partir d'un autre appareil.

Pour cela, les utilisateurs passeront par l'application Remote Desktop, qui sert actuellement à afficher l'écran de son ordinateur sur un smartphone ou une tablette. Une fois le service lancé, elle permettra donc d'interagir directement avec ses fichiers et logiciels depuis le cloud. Trois modes seront disponibles : “Medium” pour les besoins du quotidien, “Heavy” pour de meilleures performances et “Advanced” dédié aux utilisateurs professionnels.

À lire également : Windows 10 – une nouvelle fonction permet de mieux gérer le disque dur et de gagner de la place

Le Cloud PC de Microsoft permettra d'utiliser ses applications à distance

Selon le document, le service se base également sur Microsoft Graph, une technologie qui permet d'échanger des données pour collaborer en temps réel. Cette dernière a reçu une mise à jour de son interface pour inclure les fonctionnalités de Cloud PC, ce qui confirme l'arrivée prochaine du service. “L'interface Cloud PC est en prévisualisation et est désormais disponible pour un groupe d'utilisateurs sélectionnés”, peut-on ainsi lire dans le document.

Certaines informations indiquent également que le service permettra de faire tourner des applications Win32 sur Windows 10X. C'est une bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs du système d'exploitation, qui sera incapable de lancer ces applications localement. Il leur faudra toutefois attendre quelque peu avant de pouvoir en profiter, puisque le support devrait être disponible d'ici 2022, en même temps que la sortie prévue de la Surface Neo.

Source : Windows Latest