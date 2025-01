Windows 11 : un fichier effacé par erreur ? Cette astuce gratuite permet de le récupérer très facilement

Si vous avez malencontreusement supprimé un fichier et cherchez à le récupérer, essayez l'outil que Microsoft a prévu pour cela. On vous explique comment vous en servir comme un pro.

Voilà une situation très agaçante que nous avons tous vécue au moins une fois dans notre vie. Alors que vous travaillez sur votre PC sous Windows 11, vous jonglez entre plusieurs dossiers, enregistrant, déplaçant et supprimant des fichiers en fonction de vos besoins. Puis vous cherchez à ouvrir un document en particulier. Sauf que vous ne le trouvez plus. C'est généralement au bout de quelques secondes que vos yeux s’écarquillent d'effroi : vous vous revoyez en train de le supprimer machinalement, par erreur.

Si vous avez de la chance, vous n'avez pas encore vidé la corbeille et récupérer le fichier en question est l'affaire de quelques clics. Ouf. Mais si la corbeille est vide… Heureusement, il reste encore de l'espoir. Nous allons vous expliquer comment vous servir d'un logiciel spécialement créé pour les utilisateurs dans ce cas de figure fâcheux. Ne vous laissez pas rebuter par son interface austère, une fois que vous aurez compris son principe de fonctionnement, il n'aura plus de secret pour vous.

Voici comment retrouver un document effacé par erreur sur Windows 11

La première chose à faire est de télécharger l'application nécessaire, Windows File Recovery. Rassurez-vous, elle est développée par Microsoft, ce n'est pas un logiciel tiers :

Ouvrez le Microsoft Store et tapez windows file recovery dans la barre de recherche. Cliquez sur l'application visible sur la capture d'écran ci-dessous. Installez le programme avec le bouton Obtenir puis, une fois l'opération terminée, cliquez sur Ouvrir. Un popup vous demande alors d'autoriser l'ouverture de l'invite de commandes. Acceptez, c'est avec lui que vous allez interagir pour retrouver vos fichiers.

Comme vous pouvez le voir, Windows vous affiche le fonctionnement de l'outil de récupération. Détaillons cela afin de bien le comprendre :

Le principe de base est de taper la commande selon la syntaxe suivante : winfr disque-dur-sur-lequel-était-le-fichier-effacé: l'endroit-où-doit-être-enregistré-le-fichier-récupéré: /mode-de-récupération-souhaité

Le mode /regular est à privilégier pour les suppressions récentes, le mode /extensive si elles datent.

est à privilégier pour les suppressions récentes, le mode si elles datent. Par exemple, si le document était sur C: il y a quelques heures et que vous voulez le récupérer sur D: , vous devez taper winfr C: D: /regular et validez avec la touche Entrée du clavier. Le programme vous posera 2 questions, répondez “oui” en appuyant 2 fois sur la touche Y (pour “yes”).

il y a quelques heures et que vous voulez le récupérer sur , vous devez taper et validez avec la touche du clavier. Le programme vous posera 2 questions, répondez “oui” en appuyant 2 fois sur la touche (pour “yes”). Pour préciser un dossier de destination, rien de plus simple : ajouter simplement

om-du-dossier après D:. Par exemple : D:\Mes fichiers récupérés.

Dans l'exemple ci-dessus, Windows va tenter de retrouver tous les fichiers supprimés récemment. Pratique si vous avez oublié où était celui que vous cherchez, mais ça peut être long. Voyons comment cibler un document, un type de document ou un dossier en particulier :

La recherche peut se faire selon le nom, l'emplacement initial précis ou encore le type de fichier, précédé de /n .

. Exemple : si vous voulez retrouver uniquement les fichiers en .docx , tapez winfr C: D: /regular /n .docx . Là aussi, validez avec Entrée et tapez 2 fois sur Y pour répondre oui aux 2 questions posées.

, tapez . Là aussi, validez avec et tapez 2 fois sur pour répondre oui aux 2 questions posées. Imaginons maintenant que le fichier se trouvait dans le sous-dossier Travail du dossier Mes Documents présent sur le Bureau . Vous allez taper winfr C: D: /regular /n Users\votre-nom-utilisateur\Desktop\Mes Documents\Travail . Bien sûr, n'oubliez pas de remplacer “votre-nom-utilisateur” par le bon terme.

du dossier présent sur le . Vous allez taper . Bien sûr, n'oubliez pas de remplacer “votre-nom-utilisateur” par le bon terme. Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner les recherches sur une même commande en ajoutant /n entre chaque. Taper winfr C: D: /regular /n .docx /n .png /n .pdf va ainsi chercher les fichiers docx, png et pdf en une seule fois.

Vous maîtrisez les commandes de base et vous aimeriez bien avoir plus d'options ? Nous avons ce qu'il vous faut. Tapez la commande winfr /! et appuyez sur Entrée. Toute une liste de commandes s'affiche avec à chaque fois l'explication de leur usage. Attention, ne les essayez pas sans savoir ce que vous faites. Elles ne sont utiles que dans des cas spécifiques et/ou pour des personnes expertes.

Comment maximiser les chances de retrouver vos fichiers

L'outil de récupération de Microsoft ne fait pas de miracle. Il reconstruit votre fichier à partir des bouts qu'il trouve çà et là. Dans son mode “regular”, le programme scanne votre MFT, pour Master File Table. C'est une base de données contenant la liste de tous les fichiers présents sur une partition donnée dont le format est en NTFS (C: par exemple).

En utilisant le mode “extensive”, plus lent, mais plus puissant, Windows va fouiller plusieurs segments de la partition NTFS. Ces derniers peuvent inclure des attributs précis comme le nom du fichier, sa date de création, sa taille, etc.

L'idéal pour augmenter les probabilités de retrouver vos documents supprimés dès que vous vous en êtes rendu compte, c'est de ne pas enregistrer quelque chose sur le disque qui les contenait. Si vous le faites, il est possible que les données sur lesquelles se base le logiciel deviennent corrompues, rendant impossible la reconstitution des fichiers effacés. Ça veut également dire que plus tôt vous remarquez l'effacement accidentel, plus il y a de chances que la récupération fonctionne.