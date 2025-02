Lancer Windows 95 en quelques secondes même sur macOS ? C’est possible, voici comment faire

Qui n'a jamais rêvé de replonger dans Windows 95 sur son PC ou son mac le temps d'un bain de nostalgie ? Avec cette application, c'est aussi simple que faire un double clic.

Windows 11 ou macOS Sequoia, c'est bien. Les deux systèmes d'exploitation profitent du savoir faire accumulé de leurs développeurs respectifs pour proposer un environnement intuitif, fluide et remplis de fonctionnalités. Mais peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui se rappellent avec un sourire en coin de leur sessions sur Windows 95. Alors certes, il est possible de le faire tourner sur une Nintendo 3DS, mais avouez que ça serait plus pratique sous forme de programme non ? Réjouissez-vous, ça existe.

On doit cette prouesse au travail de Felix Rieseberg, qui propose une application extrêmement simple d'utilisation. Windows 95 est émulé directement dans le programme. Pas besoin d'un logiciel tiers permettant de lancer une machine virtuelle ou autre donc.

Le plongeon nostalgique est immédiat et tout y est : des sons d'erreur si emblématiques au Solitaire, en passant par l'obligation d'analyser les disques durs si vous éteignez mal Windows 95. Sous-entendu, en fermant la fenêtre au lieu de passer par l'onglet Machine puis Stop.

Voici comment lancer Windows 95 en un clic sur Windows, macOS ou Linux

Pour faire tourner Windows 95 sur Windows, macOS ou Linux, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page GitHub du projet et téléchargez soit le fichier d'installation exécutable, soit une archive complète qui ne nécessite pas d'installation, selon votre système d'exploitation. En fonction de votre choix, installez l'application ou lancez-là directement depuis l'archive décompressée via le fichier en .exe nommé windows95. Une fenêtre se lance. Cliquez sur Start Windows 95 et c'est tout !

Le développeur a eu la bonne idée de glisser quelques jeux dans le dossier Shortcut to games ou via My Computer > (C:) > Games. À vous les joies de Doom en 640 x 480 pixels et 256 couleurs. Faites attention, le personnage se contrôle à l'aide des touches fléchées sur Windows 95, pas avec ZQSD comme on en a l'habitude depuis de nombreuses années. Un peu gênant, mais on lui pardonnera.