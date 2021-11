Windows 7 : Chrome recevra des mises à jour jusqu’en 2023

Google s'engage à déployer des mises à jour de sécurité sur Chrome sur Windows 7 jusqu'au mois de janvier 2023. Conscient que les entreprises tardent à migrer vers Windows 10, le géant de Mountain View a annoncé un an de support logiciel supplémentaire.

En janvier 2020, Windows 7 a été officiellement déclaré obsolète. Plus de 10 ans après sa sortie, le système d'exploitation a été privé de mises à jour. Afin d'assurer une transition en douceur, plusieurs éditeurs de logiciels se sont engagés à proposer des mises à jour sur ses produits après cette date. D'ailleurs, la plupart des antivirus fonctionneront sur Windows 7 jusqu'en 2022.

C'est aussi le cas de Google. Le géant de Mountain View s'est d'abord engagé à prendre en charge Chrome jusqu'en juillet 2021. Á l'approche de la date butoir, Google a repoussé la date de fin des mises à jour de Chrome sur Windows 7 jusqu'au mois de janvier 2022. La firme expliquait vouloir faciliter la transition des entreprises qui disposent d'un important parc d'ordinateurs.

Google promet 1 an supplémentaire de mises à jour à Chrome sur Windows 7

Pour la seconde fois, Google a reporté l'échéance. Dans un billet de blog récemment mis à jour, l'entreprise américaine annonce que le support logiciel de Chrome sur Windows 7 ne s'arrêtera finalement que le 15 janvier 2023. Evidemment, Google se contentera d'apporter des correctifs de sécurité pendant cette période de prise en charge supplémentaire. Ne vous attendez pas à voir débarquer de nouvelles fonctionnalités.

“Afin de protéger les entreprises qui poursuivent leur transition vers Windows 7, Chrome étend la prise en charge de Windows 7 jusqu'au 15 janvier 2023 pour les mises à jour critiques de sécurité et de stabilité”, détaille Google dans un autre billet de blog. D'après Google, 21% des entreprises dont le parc de PC tournaient sous Windows 7 étaient encore en cours de migration vers Windows 10 fin 2020. On imagine que les chiffres n'ont pas beaucoup évolué si Google se sent obligé d'étendre le support de Chrome.

Cette nouvelle date coïncide avec la fin du support étendu de Windows 7 pour les entreprises. Microsoft fournit en effet des mises à jour payantes aux entreprises qui tardent à migrer vers Windows 10 ou Windows 11 jusqu'en janvier 2023. Une fois cette date révolue, les derniers utilisateurs du système d'exploitation seront livrés à eux-mêmes.