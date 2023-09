Windows 11 : Paint a droit à sa propre IA générative pour donner vie à toutes vos idées

Paint sur Windows 11 intègre désormais Cocreator, une IA générative fonctionnant sur le même principe que Dall-E. Il suffit ainsi de lui indiquer le visuel que l'on souhaite générer pour que l'IA propose 3 variantes. Il est ensuite possible de l'éditer avec tous les outils proposés par l'application de Microsoft.

On l'a vu avec sa dernière mise à jour, l'avenir de Windows 11 est clairement tourné vers l'IA. Parmi les nombreuses applications et outils qui ont eu droit à de nouvelles fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle cette semaine, on retrouve notamment Paint, qui a ni plus ni moins fait son entrée très attendue dans le 21e siècle. Si l'on est un brin moqueur, il faut reconnaître que cette nouvelle mouture est pour le moins alléchante, avec l'ajout des calques et de la détection d'arrière-plans..

Pour autant, Microsoft n'en a pas encore fini avec son logiciel, puisqu'une nouvelle version vient d'arriver sur les canaux Canary et Dev du programme Insider. La mise à jour est de taille, puisque cette fois, Microsoft n'y est pas allée à moitié pour intégrer l'IA. En effet, l'application vient de se doter d'un outil baptisé Cocreator qui, comme son nom l'indique, n'est ni plus plus qu'une IA générative au même titre que Midjourney ou DALL-E.

Paint vous aide à créer ce que vous voulez grâce à l'IA

C'est d'ailleurs sur cette dernière que repose Cocreator, comme le générateur d'images de Bing. Le principe est donc le même : il vous suffit d'expliquer en quelques mots l'image que vous souhaitez créer pour que Paint vous propose instantanément 3 versions différentes. À vous ensuite celle qui correspond le mieux à votre projet, pour ensuite l'éditer si nécessaire avec les outils inclus dans l'application. Un fonctionnement qui n'est pas sans rappeler le Generative Fill de Photoshop… au point d'imiter également ses travers.

En effet, il semblerait que Cocreator fonctionne lui aussi sur un système de crédits. Microsoft offre 50 crédits pour débuter, mais on imagine aisément qu'il faudra payer pour en obtenir plus une fois son stock écoulé. Notons par ailleurs qu'il vous faudra être connecté à votre compte Microsoft pour utiliser l'IA, ce qui laisse supposer que le système de crédits pourrait être lié au programme Rewards de la firme.

Source : Microsoft