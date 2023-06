Microsoft dévoile 3 nouvelles IA pour Edge qui vont faciliter vos achats sur Internet

Microsoft continue d’intégrer de l’IA dans tous les recoins de son navigateur et s’attaque cette fois à l’activité favorite de nombreux internautes : le shopping. Plus précisément, ce sont trois nouveaux outils qui vont faciliter la vie des utilisateurs qui cherchent le produit idéal pour leur recherche, en comparant les spécificités, prix et avis disponibles.

Que vous prépariez vos vacances d’été ou que vous soyez déjà en train de penser aux achats pour la rentrée, il se peut que votre été soit rythmé par les divers achats que vous devrez faire en ligne. Or, la chose n’est pas forcément aisée, face à la multiplicité des choix entre des produits qui n’ont pas toujours l’air très différents. Heureusement, Microsoft compte bien vous aider à traverser cette épreuve.

La firme de Redmond continue en effet de booster Bing à l’aide d’outils basés sur l’IA, et s’intéresse cette fois tout particulièrement à nos séances shopping. Ce sont ainsi 3 technologies qui s’apprêtent à débarque au sein d’Edge. À commencer par les Guides d’achats, qui comptent bien vous faire gagner un temps précieux quand vous ne savez tout simplement pas où regarder.

Microsoft va vous aider dans vos achats en ligne grâce à l’IA

Ces Guides d’achat, comme leur nom l’indique, préparent une sélection de produits en lien avec votre recherche. Dans l’exemple utilisé par Microsoft, l’utilisateur demande à Bing quelles fournitures acheter pour l’université, ce à quoi le moteur de recherche répond par une liste de produits. En cliquant sur l’une des suggestions, celui-ci propose ensuite plusieurs suggestions et permet même de les comparer, sans avoir à ouvrir des dizaines de pages.

Ensuite, les Résumés d’avis portent encore une fois très bien leur nom puisqu’ils consistent à fouiller le web à la recherche de test et avis consommateurs sur un produit particulier, afin d’en ressortir un résumé court et digeste qui vous donnera un aperçu global de ses forces et faiblesses. Enfin, le Suivi des prix affichera le tarif en vigueur pour un produit depuis son lancement afin de trouver la meilleure affaire possible.

En dehors du Suivi des prix, tous ces outils ont débuté leur déploiement à l’international.

Source : Microsoft