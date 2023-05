Microsoft l’assure : Windows 11 est devenu beaucoup plus rapide grâce aux mises à jour

Microsoft a partagé une nouvelle note de blog intéressante sur son site. Le constructeur n'annonce pas de nouveautés, mais liste les améliorations qui ont rendu Windows plus rapide au fil des années. Tout cela grâce aux mises à jour, mais aussi à son processus de validation.

Windows s’améliore au fil des mises à jour, devenant plus simple à utiliser et surtout plus rapide. C’est Microsoft lui-même qui l’affirme dans une nouvelle note de blog. Le constructeur détaille ainsi la liste des améliorations qui facilitent la vie des utilisateurs.

De nombreux points sont mis en avant, comme l’amélioration des interactions avec la barre des tâches et les paramètres, jusqu’à 15% plus rapides, la réduction de l’impact des applications au démarrage de plus de 50%, ou même le fait que Windows 11 est la version la plus fiable de l’OS, donc celle qui connaît le moins de plantages.

Microsoft cherche à rendre Windows plus rapide

Pour rendre Windows meilleur, Microsoft a travaillé sur ses mises à jour, évidemment, mais aussi sur son processus de validation. Il y a dix ans, les analyses de performances étaient très différentes, indique la firme de Redmond, puisque l’OS était développé en interne avant d’être déployé auprès d’une sélection de bêtas testeurs. Lorsqu’un bug était repéré par l’un d’eux, il était parfois difficile de le reproduire en interne afin de le corriger. Avec le programme Insider, tout est plus simple, instantané, puisque Microsoft travaille main dans la main avec la communauté.

Plus encore, le développement est pensé autour de la fluidité de Windows, que ce soient les performances ou l’UX. A titre d’exemple, le mode Instant On, impossible il y a dix ans, est maintenant courant. Il permet de faire sortir un PC de veille en quelques secondes, idéal sur les PC portables.

Aujourd’hui, Windows compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, dont presque 25% sont sur Windows 11. Avec cette note de blog, le constructeur veut montrer ses intentions ainsi que le chemin parcouru. Il détaille ainsi la liste des améliorations apportées au fil des années, que ce soit en termes de rapidité ou de confort d’utilisation.

