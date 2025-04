Windows 11 : vous risquez de ne pas reconnaître le prochain écran bleu de la mort sur votre PC

L'écran bleu de la mort, ce cauchemar familier de tout utilisateur Windows, s'apprête à faire peau neuve. Microsoft a décidé de donner un coup de jeune à cette interface redoutée, la rendant plus en phase avec l'esthétique de Windows 11.

Microsoft s'apprête à révolutionner l'un des éléments les plus redoutés de Windows : l'écran bleu de la mort. Cette interface, qui apparaît lors d'erreurs système fatales, va bientôt arborer un tout nouveau look, plus en accord avec les principes de design de Windows 11.

Ce changement, actuellement en phase de test auprès des Insiders de Windows 11, vise à simplifier et à moderniser l'apparence de ces écrans d'erreur, tout en conservant les informations techniques essentielles pour le dépannage.

Un design épuré pour un redémarrage plus serein

Le nouvel écran d'erreur dit adieu à plusieurs éléments emblématiques de l'ancien BSOD (Blue Screen of Death). Exit le visage triste, le code QR et même la couleur bleue caractéristique. Microsoft opte pour un design plus minimaliste, avec un fond qui pourrait être noir dans la version finale.

Le message d'erreur a également été simplifié. Il indique désormais sobrement que « votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer », suivi du code d'erreur ou du pilote défectueux à l'origine du plantage. L'objectif est clair : rendre l'expérience moins stressante pour l'utilisateur tout en facilitant la reprise rapide de la productivité.

Cette refonte s'inscrit dans une démarche plus large de Microsoft visant à uniformiser l'apparence de Windows 11. L'entreprise travaille également sur une refonte des écrans de connexion, adoptant l'esthétique Fluent Design pour une apparence plus cohérente à travers le système d'exploitation.

Il est intéressant de noter que Microsoft avait déjà expérimenté un écran noir en 2021 dans les versions de test de Windows 11, avant de revenir au bleu traditionnel. Cette fois-ci, le changement semble plus définitif, bien que la couleur finale reste à confirmer.

Les utilisateurs pourront découvrir cette nouvelle interface dans les prochaines mises à jour de Windows 11 version 24H2. En attendant, les Insiders peuvent déjà tester cette nouveauté, avec la particularité que l'écran apparaît en vert dans les versions de test. Reste à voir si ce nouveau design aidera effectivement les utilisateurs à résoudre plus rapidement les problèmes rencontrés, comme sur Linux, ou s'il ne s'agit que d'un changement cosmétique.