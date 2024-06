Windows 11 vous laisse enfin vous débarrasser de la cloche de notification dans la barre des tâches

Une mise à jour 24H2 de Windows 11 vient d’ajouter une option pour faire du ménage sur la barre des tâches en enlevant notamment l’icône de la cloche de notifications.

Certains éléments de Windows 11, comme la cloche de notifications omniprésente dans la barre des tâches, ont été une source de frustration pour ceux qui préfèrent un environnement de bureau minimaliste. Heureusement, Microsoft a entendu les commentaires, et la prochaine mise à jour Windows 11 24H2 promet de résoudre ce problème grâce à un nouveau bouton qui permet aux utilisateurs de désactiver l'icône de la cloche de notifications.

Jusqu'à présent, le seul moyen de supprimer l'icône de la cloche de la barre des tâches était de recourir à des applications tierces ou à des solutions de contournement complexes. L'icône en forme de cloche, qui signale aux utilisateurs les notifications non lues, était présente tout le temps, même lorsque la file d'attente des notifications était vidée.

Lire également – Windows 11 s’offre une Barre des tâches verticale… Enfin !

Windows 11 24H2 ajoute un bouton pour désactiver la cloche de notifications

Avec Windows 11 Build 26236, disponible dans le Canary Channel, Microsoft teste un nouveau bouton qui permettra enfin aux utilisateurs de désactiver l'icône de la cloche des notifications. En plus de la cloche de notification, Microsoft introduit également une autre fonctionnalité pratique : une option permettant de raccourcir l'affichage de l'heure et de la date dans la barre des tâches. Cette option permettra aux utilisateurs de masquer les informations inutiles, telles que l'année, ce qui se traduira par un affichage plus compact et minimaliste de l'horloge.

Ces améliorations s'inscrivent dans la continuité des efforts déployés par Microsoft pour améliorer l'application Paramètres dans Windows 11. Le géant du logiciel fait progressivement passer les anciennes pages du Panneau de configuration à l'interface moderne des Paramètres pour offrir une expérience plus unifiée. Par exemple, la prochaine mise à jour 24H2 introduira aussi une nouvelle section “Profil de couleur” sous les paramètres d'affichage, remplaçant l'ancienne page du Panneau de configuration pour la gestion des profils de couleur.

Enfin, l’entreprise introduit également de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres pour améliorer le contrôle et la confidentialité des utilisateurs. Par exemple, la mise à jour 24H2 inclura un nouveau bouton pour gérer le chiffrage des appareils pour les éditions Windows 11 Pro, ainsi que des paramètres pour gérer les composants d'IA et les contrôles de confidentialité de l'IA, tels que le blocage des applications accédant au NPU (Neural Processing Unit).