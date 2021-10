Windows 11 : voici un premier aperçu des applications Android sur PC

Windows 11 s'apprête à accueillir les applications Android par le biais du Microsoft Store. Alors que la fonctionnalité est encore en cours de développement, des captures d'écran sont venues révéler à quoi vont ressembler les apps Android lancés sur un ordinateur.

Windows 11 vient d'arriver sur les PC compatibles. Cette nouvelle version du système d'exploitation comprend une foule de nouveautés, dont un menu Démarrer amélioré avec une barre de recherche. Lors de notre test de Windows 11, on a surtout apprécié l'interface remise au goût du jour et le menu contextuel moins fouillis.

Surtout, l'OS sera capable de lancer des applications Android sur ordinateur. En effet, Microsoft va permettre d'installer des apps Android depuis le Microsoft Store. Pour ça, l'utilisateur va devoir transiter vers l'Amazon AppStore, la boutique d'applications alternative au Play Store, en passant par l'interface du Microsoft Store. Pour s'affranchir de la boutique, il sera aussi possible de passer par des fichiers APK récupérés directement sur la toile.

Windows 11 va permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres d'une même app Android

Pour l'heure, les applications Android ne sont pas encore disponibles sur Windows 11. Avant le déploiement officiel de la fonctionnalité, des captures d'écran montrant l'interface de plusieurs applications sont apparues sur la toile. Relayées par nos confrères de Windows Latest, elles montrent à quoi vont ressembler les apps Android une fois lancées sur un ordinateur tournant sous Windows 11.

Sur les captures, on aperçoit des apps telles que WeChat, la célèbre application de messagerie instantanée ultra populaire en Chine, et Bilibili, une plateforme de partage de vidéos sur le thème des fandom d'anime, de manga et de jeux vidéo. Ces apps s'affichent dans une fenêtre similaire à celle de n'importe quelle logiciel. Il sera possible d'ouvrir plusieurs fenêtres de la même application en simultané et de recevoir les notifications liées dans le centre de notifications.

Visiblement, Microsoft est actuellement en train de réaliser des tests d'applications sur Windows 11 en amont du déploiement de la fonctionnalité. Microsoft s'est engagé à proposer les app Android sur Windows 11 dès 2022. On vous en dit plus dès que possible.

