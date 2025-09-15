Windows 11 va vous permettre de tester rapidement votre connexion Internet, mais va tout gâcher avec ce détail

Windows 11 devrait bientôt se doter d'une fonctionnalité bien pratique pour tous ceux qui aiment s'assurer que leur connexion Internet est optimale. Dans une récente build déployé dans le programme Insider, le système d'exploitation s'est doté d'un nouveau bouton permettant d'effectuer un speedtest. Une idée géniale, si Microsoft n'avait pas décidé de faire du Microsoft.

Avec les années, une connexion Internet stable et performante est devenue indispensable. Qu'il s'agisse de profiter d'un streaming de qualité ou de jouer en ligne à des jeux gourmands, il est on ne peut plus nécessaire de s'assurer que son Wi-Fi offre des débits satisfaisants. Il existe déjà des solutions en ligne pour vérifier cela. Ces “speedtests” comme on les appelle existent gratuitement, Ookla étant sans doute le plus connu d'entre eux.

Mais qu'est-ce que cela donnerait si un speedtest était disponible directement depuis son système d'exploitation ? Il semblerait que Microsoft se soit posé la question et ait décidé d'intégrer la fonctionnalité au sein de Windows 11. C'est ce que rapporte l'insider phantomofearth sur X (ex-Twitter), qui a repéré un nouveau bouton dans la build KB5065782 de l'OS.

Sur le même sujet – Windows 11 : la dernière mise à jour apporte énormément de petites améliorations, ça fait plaisir

Windows 11 va permettre de tester sa connexion Internet

D'après ce dernier, un nouveau bouton apparaît dans le menu contextuel lorsque que l'on effectue un clic droit sur l'icône réseau de la barre des tâches. Celui-ci est par ailleurs également disponible depuis le menu des Paramètres dédié aux connexions. Baptisé Réaliser un speedtest, il réalise précisément ce que son nom indique. À un détail près.

On pourrait penser que le speedtest en question se déroulerait dans Windows 11 lui-même, probablement au sein des Paramètres. Il n'en est rien. Bien évidemment, Microsoft ne pouvait pas s'empêcher de faire la promotion de Bing. En effet, en cliquant sur le bouton, l'utilisateur est bel et bien redirigé vers Bing pour effectuer son speedtest. Une nouvelle qui n'a pas vraiment ravi les internautes.

Quoiqu'il en soit, cette fonctionnalité est pour l'instant uniquement disponible pour les membres du programme Insider. De fait, il est possible que celle-ci soit modifiée avant son déploiement auprès du grand public – si déploiement il y a. En attendant, vous pouvez toujours installer Windows 25H2 et profiter de ses nouveautés.