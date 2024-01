Windows 10 : un nouveau widget arrive sur l’écran de verrouillage

La dernière mise à jour de Windows 10, pour l'instant en preview, ajoute notamment un widget sur l'écran de verrouillage des ordinateurs. C'est également l'occasion pour Microsoft d'amorcer les changements visant à se conformer au Digital Markets Act européen.

Windows 10 n'est pas mort ! Alors que le système prendra officiellement sa retraite en 2025, il reste plus populaire que Windows 11. Microsoft a d'ailleurs déjà annoncé qu'il sera toujours possible d'utiliser l'OS au-delà, mais moyennant finance. En attendant, les mises à jour continuent et elles ne se contentent pas de corriger quelques bugs ça et là. Déployée pour le moment en version Preview, donc accessible si vous êtes inscrit au programme Windows Insider, la KB5034203 apporte des changements assez notables.

Elle concerne toutes les déclinaisons de Windows 10 22H, aussi bien Famille que Professionnel donc. Microsoft explique que la mise à jour amorce les changements visant à se conformer au Digital Markets Act (DMA) européen, qui impose certaines choses aux géants américains de la tech. Par exemple, c'est ce qui fait que l'on pourra bientôt désinstaller certains programmes sur Windows 11 alors que c'est totalement impossible actuellement. Mais elle ajoute surtout une nouveauté sur l'écran de verrouillage.

Windows 10 accueille un nouveau widget sur son écran de verrouillage

Dans sa note de mise à jour, Microsoft précise que cette dernière apportera “une expérience météo plus riche sur votre écran de verrouillage. Cela inclut des mises à jour météo dynamiques et interactives. Ainsi, lorsque vous survolez la météo sur votre écran de verrouillage, vous verrez plus d'informations. Lorsque vous appuyez ou cliquez sur la carte météo et que vous vous connectez, Microsoft Edge s'ouvre avec les prévisions complètes de la météo MSN”.

Côté utilisateurs, “si vous utilisez déjà Météo dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage > État de l'écran de verrouillage, vous n'avez rien à faire. De plus, cette nouvelle expérience sera activée par défaut si l'état de l'écran de verrouillage est défini sur « Aucun »”. Au-delà de ce widget météo, nous avons droit aux traditionnels résolutions de bugs à l'installation de la mise à jour. Elle devrait arriver prochainement, même si comme toujours aucune date précise n'est communiquée pour le déploiement global.