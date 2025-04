Windows 11 va booster votre PC avec l’IA Copilot+, voici tout ce qui vous attend

Microsoft étend les fonctions d’intelligence artificielle de Windows 11 à plus de machines. Jusqu’ici limitées à certains PC, ces outils pratiques vont bientôt arriver sur d’autres modèles. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent l’arrivée des fonctionnalités Copilot+ sur Intel ou AMD.

L’intelligence artificielle prend clairement de plus en plus de place dans nos ordinateurs. Depuis l’an dernier, Microsoft mise sur son assistant Copilot pour rendre Windows 11 plus intelligent. Mais jusqu’à présent, ses fonctions les plus avancées étaient réservées à une poignée de machines très récentes équipées de puces Snapdragon. Résultat : de nombreux utilisateurs, même bien équipés, étaient laissés de côté.

Microsoft vient d’annoncer que ses fonctions Copilot+ seront déployées sur davantage de PC. Les modèles équipés de processeurs Intel Core Ultra 200V et AMD Ryzen AI 300 vont donc pouvoir profiter d’outils comme les sous-titres en temps réel, la création d’images dans Paint ou la retouche assistée dans l’application Photos. Ces fonctions seront disponibles dès avril 2025 via les mises à jour de Windows.

Microsoft va activer les fonctions Copilot+ sur les PC Intel et AMD dès le mois d'avril 2025

Parmi les nouveautés les plus attendues, on retrouve plusieurs outils boostés à l’IA. Live Captions permet de traduire en direct l’audio de vidéos ou de réunions, en anglais. Cocreator dans Paint permet de dessiner ou modifier une image à l’aide de textes. L’outil de retouche dans Photos ajoute aussi la possibilité de transformer une image avec une simple consigne écrite. Pour en profiter, il faut une connexion internet, un compte Microsoft et parfois un abonnement Microsoft 365.

Le déploiement sera progressif, mais certains utilisateurs peuvent déjà accéder à ces nouveautés via la mise à jour non-sécuritaire de mars 2025. Pour cela, il suffit d’activer l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans les paramètres de Windows Update. Microsoft poursuit ainsi son virage vers les PC dits « AI-ready », qui sont capables de traiter des milliards d’opérations par seconde grâce à des puces spécialisées. Une manière aussi de répondre à Apple, qui intègre déjà l’intelligence artificielle dans ses Mac depuis les puces M1. Cette fois, Windows 11 ne veut pas rester à la traîne.