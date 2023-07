Windows 11 va aider les utilisateurs avec plusieurs écrans à réduire leur consommation d’énergie

Microsoft vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité très pratique pour les utilisateurs travaillant sur plusieurs écrans. Dorénavant, le système d’exploitation adaptera automatiquement le taux de rafraîchissement des moniteurs en fonction du contenu affiché sur chacun, indépendamment les uns des autres.

Depuis 2021, Windows 11 est capable d’adapter automatiquement le taux de rafraîchissement de votre moniteur au contenu qui y est affiché. Cela un avantage non négligeable : économiser l’énergie consommée par l’écran, notamment pour ceux proposant un taux de rafraîchissement élevé, pas toujours nécessaire en fonction des usages. Bien que très pratique, il manquait un détail crucial à cette fonctionnalité : le support pour le multi-écran.

Faute désormais réparée par Microsoft, qui annonce dans un récent billet de blog l’arrivée de cette amélioration dans la dernière mise à jour de Windows 11, plus précisément la build 25915 disponible via le canal Canary. « Nous avons amélioré la logique du taux de rafraîchissement pour permettre différents taux de rafraîchissement sur différents moniteurs, en fonction du taux de rafraîchissement de chaque moniteur et du contenu affiché à l’écran », écrit la firme de Redmond.

Windows va adapter automatiquement le taux de rafraîchissement de tous vos moniteurs

La nouvelle fonctionnalité fera donc précisément ce que les utilisateurs concernés attendent depuis deux ans : un taux de rafraîchissement dynamique différent selon les moniteurs. Comme l’explique Microsoft, « cela sera particulièrement utile pour le multitâche dépendant de la fréquence de rafraîchissement, comme jouer à un jeu et regarder une vidéo en même temps. »

Il s’agit aussi d’un moyen pour les utilisateurs de réduire leur facture d’électricité. En effet, sans cette fonctionnalité, leurs moniteurs et cartes graphiques se calibrent automatiquement au plus haut taux de rafraîchissement disponible même lorsque cela n’est pas nécessaire, faisant ainsi s’envoler leur consommation énergétique.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier effort de Microsoft en la matière. Plus tôt cette année, la firme de Redmond a également introduit une fonctionnalité similaire sur son système d’exploitation, mais cette fois pour la luminosité. Une initiative bienvenue dans ces temps où la sobriété énergétique est de mise.

Source : Microsoft