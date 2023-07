Windows 11 : le menu démarrer va accueillir une fonctionnalité bien pratique, voici laquelle

Windows 11 va prochainement accueillir une nouveauté bien pratique. Une petite fonctionnalité qui va se faire une place dans le menu Démarrer et qui a pour but de nous faire économiser du temps : la prévisualisation des images dans l’interface Recommandé.

Le menu Démarrer de Windows 11 se compose de deux grandes sections. La première affiche les applications épinglées. En dessous, nous avons les applications recommandées, en général les dernières ouvertes. En plus des logiciels, elle met en avant des fichiers, comme des documents Word ou des images.

Comme le note Windows Latest, Microsoft pourrait bien inclure une prévisualisation des fichiers directement depuis ce menu, et ce dès Windows 11 23H2 prévu pour l’automne. A l’heure actuelle, pour prévisualiser un fichier, il faut passer par l'explorateur. Ce ne sera plus nécessairement le cas.

Le menu démarrer de Windows 11 accueille la prévisualisation de fichiers

Il suffira de passer la souris sur un fichier directement depuis le menu démarrer pour voir sa miniature. Cela n’a l’air de rien, comme ça, mais cela risque de faciliter la vie des utilisateurs. C'est en effet bien pratique quand on cherche rapidement une image et qu'on ne se souvient plus de son nom ! Actuellement, si vous passez votre souris sur une image présente dans le menu Démarrer, vous n’avez que le chemin d’accès qui apparait.

La prochaine grosse mise à jour de Windows 11, prévue pour automne, devrait se concentrer sur la qualité de vie plutôt que sur des changements radicaux. En plus de cette prévisualisation, Windows 11 permettra de scinder une application en deux dans la barre des tâches, avec deux icônes pour deux fenêtres Chrome ouvertes, par exemple (Never Combine). Elle devrait aussi voir l’arrivée de Copilot, l’assistance par IA, mais aussi l’inclusion de nombreux Widgets tiers. Le but est ainsi de faire gagner du temps à l’utilisateur en évitant les manipulations inutiles et en lui mettant toutes les informations essentielles directement sous le nez.

Deux ans après sa sortie, Windows 11 continue donc de s’améliorer par petites touches. Les mises à jour devraient s’installer automatiquement quand elles seront disponibles.

