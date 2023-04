Windows 11 va préserver l’autonomie de votre PC portable avec cette fonctionnalité très maligne

Les utilisateurs de PC portable vont enfin pouvoir profiter de cette fonctionnalité jusque là réservée aux utilisateurs desktop. Celle-ci permet à l’écran d’adapter automatiquement sa luminosité en fonction du contenu affiché. Sur desktop, cela permet de réduire sa consommation d’énergie, tandis que sur PC portable, cela devrait aider à économiser un peu d’autonomie.

Microsoft vient de déployer la build 25346 de Windows 11 dans le canal Canary et, avec elle, une fonctionnalité bien pratique pour les utilisateurs de PC portable. Celle-ci s’intitule CABC, pour Content Adaptive Brightness Control et, comme son nom l’indique, a pour rôle d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran. Pour cela, elle va donc analyser ce qui est affiché à l’écran et réagir en fonction.

Mettons que vous regardez une vidéo sur votre PC : la luminosité augmentera sur les images les plus sombres et diminuera sur celles les plus claires, sans que vous n’ayez à toucher quoique ce soit. À vrai dire, le changement devrait même être quasiment imperceptible, afin de ne pas gâcher votre expérience de visionnage. Jusqu’à maintenant, cette fonctionnalité était uniquement disponible pour les PC desktop.

Windows 11 va ajuster automatiquement la luminosité de votre écran sur PC portable

Si cette fonctionnalité vous rappelle quelque chose, c’est bien normal : elle est très similaire au DDR, ou taux de rafraîchissement dynamique, qui réduit lui aussi la consommation d’énergie de votre PC en ajustant le taux de rafraîchissement à la situation. En outre, la CABC se trouve dans les Paramètres de Windows dans Système > Écran, dans la section Luminosité et couleur.

Sur le même sujet — Windows 11 : un bug voit la batterie se charger à plus de 100 %

Pour l’heure cependant, il semblerait que cette option soit uniquement fonctionnelle lorsque le PC portable est branché sur secteur. Vous l’aurez compris, il n’est pas question ici d’économiser de la batterie, mais plutôt de l’énergie. Néanmoins l’arrivée de celle-ci sur PC portable n’est certainement pas un hasard, et on imagine que Microsoft compte bien l’utiliser pour préserver l’autonomie de ses utilisateurs.

Notez que la build 25346 arrive également après quelques petits changements d’interface, notamment pour les popups de notifications concernant les alertes de sécurité. Pas de grande révolution de ce côté-là cependant.