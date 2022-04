Windows 11 : une mise à jour corrige dix failles critiques

Windows 10 et 11 ont reçu une mise à jour en début de semaine. Si elle n’apporte rien de nouveau pour l’utilisateur, elle corrige de nombreuses failles de sécurité dont dix critiques. Pour la télécharger, il suffit d’aller dans les paramètres de Windows.

Windows a reçu une nouvelle mise à jour facultative en début de semaine, le fameux Patch Tuesday. Elle n’apporte pas vraiment de nouveautés pour l’utilisateur, mais corrige tout de même 119 vulnérabilités potentielles, dont dix critiques.

Plus encore, deux failles dites « zero day » ont été comblées. Des vulnérabilités qui mettaient réellement à mal la sécurité de votre PC et de vos données, mais qui n’ont jamais été exploitées. Pour rappel, une faille de ce type n’est pas répertoriée ni par le constructeur, ni par les agences de sécurité, et n’a pas été utilisée par des pirates.

Windows 10 et 11 corrige plusieurs failles critiques

Les failles corrigées par Microsoft concernent l’OS en lui-même, mais également des logiciels associés, comme Skype ou encore Edge, le navigateur par défaut de Windows. Dix d’entre elles permettaient à des personnes mal intentionnées de prendre les privilèges de l’ordinateur. Si la liste des corrections peut faire peur (il y en a quand même 119 !), c’est en réalité quelque chose d’habituel chez Microsoft, où chaque Patch Tuesday corrige de nombreuses failles. Cette mise à jour est déployée les deuxièmes mardis de chaque mois.

Pour télécharger ce patch, il suffit d’aller dans les paramètres de Windows, puis dans l’onglet Windows Update. Si vous ne le faites pas, le patch se téléchargera automatiquement au bout d’un certain temps et s’installera lors d’un redémarrage. Dès juillet, les entreprises n’auront plus à attendre l’arrivée de ce Patch Tuesday pour la correction des vulnérabilités, étant donné que Microsoft promet un autopatch qui se déploiera automatiquement sur les applications concernées dès qu’ils seront disponibles.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021. Réinventant totalement le design de Windows 10, son fonctionnement n’est pas si différent. Microsoft continuera de suivre l’ancien OS dans le temps jusqu’en 2025 minimum. Cela concerne évidemment les patchs de sécurité comme celui-ci. Les utilisateurs peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles, du moins pour le moment.