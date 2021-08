Windows 11 : une application permet de retrouver l’ancien menu Démarrer

Windows 11 introduit une nouvelle barre des tâches mais aussi un menu Démarrer revu et corrigé. Pour les réfractaires, Stardock a déjà développé un outil qui permet de revenir à l’ancien et même de le personnaliser. Il est disponible en bêta.

Windows 11 va tout changer au niveau de son design. Le nouvel OS de Microsoft va ainsi complètement revoir le fonctionnement de sa barre des tâches, et par extension du menu Démarrer. Il sera plus simple, plus clair et abandonnera totalement le système de tuiles. Mais si vous voulez garder l’ancien, ce sera possible avec Start11, développé par Stardock.

Le principe est extrêmement simple, puisqu’il permet de remettre l’ancien menu Démarrer sur Windows 11. Ici, c’est le modèle de Windows 7, un exemple de clarté et d’intuitivité, qui est pris comme base. Inclus dans ce nouvel OS, il est vrai que ce menu peut paraître vieillot, mais pas de panique, puisqu’il est possible de le personnaliser à l’envie.

Windows 11 accueille le menu Démarrer de Windows 7

Ainsi, vous pourrez le moderniser avec des éléments de design modernes, tout en gardant le fonctionnement de celui de Windows 7. Il suffira de choisir son style dans le menu dédié et le tour sera joué. Une utilisation simple, presque enfantine, qui satisferont ceux qui ne pourront s’habituer au style nouveau de Windows 11. Plus que ça, Start11 permet de personnaliser la barre des tâches, en y ajoutant des motifs ou en y modifiant les textures. De quoi vous permettre d’avoir un Windows sur mesure selon vos envies et vos besoins. Pour le moment, Start11 est gratuit et en bêta mais devrait se peaufiner avec le temps.

Le Menu Démarrer est une institution de Windows, présent depuis Windows 95. Véritable centre névralgique du logiciel, il a évolué à chaque nouvelle version, tout en gardant la même fonction. En 2012, Microsoft avait tenté un coup de poker en le supprimant purement et simplement de Windows 8 (un menu contextuel similaire était accessible en passant la souris sur le côté droit de l’écran). Il est finalement revenu avec Windows 8.1 et est resté jusqu’à Windows 11.

Beaucoup considèrent celui de Windows 7 comme le plus abouti, car le plus intuitif et pratique. Il est donc possible de l’avoir sur Windows 11 si le cœur vous en dit.

Source : Stardock