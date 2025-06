La dernière mise à jour de Windows 11 fait le plein de nouveautés, voici ce qui change pour vous

Le “Patch Tuesday” de juin 2025 est là. Windows 11 en profite pour ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités, en plus de corriger des failles de sécurité. On fait le point.

Il était une fois Windows

Tous les mois, les utilisateurs de Windows 11 reçoivent une mise à jour très importante, mais qui passe souvent inaperçue parmi les autres. La repérer est très simple : elle arrive tous les deuxièmes mardi du mois. C'est le fameux Patch Tuesday. En règle générale, il ne fait “que” corriger des failles de sécurité et résoudre quelques bugs. Mais parfois, Microsoft en profite pour déployer des nouvelles fonctionnalités. La mise à jour de juin 2025 fait fort à ce niveau-là avec une bonne dizaine d'options inédites.

Comme d'habitude, il faut vous rendre dans Paramètres > Windows Update pour vérifier sa disponibilité sur votre ordinateur. Rappelons que le déploiement est progressif, aussi il est possible que vous deviez attendre plusieurs jours avant de voir quoi que ce soit. Le Patch Tuesday est numéroté KB5060842 si vous êtes sous Windows 11 24H2, ou KB5060999 pour celles et ceux qui sont encore sous Windows 11 23H2. Voyons ce qu'il apporte de neuf.

Voici les principales nouveautés apportées par la dernière mise à jour de Windows 11

Une continuité accrue sur OneDrive entre smartphone et PC

Commençons par quelque chose qui va ravir les utilisateurs de OneDrive, la suite bureautique en ligne de Microsoft. Désormais, si vous avez ouvert et/ou modifié un document OneDrive sur votre smartphone Android ou iOS et que vous l'ouvrez dans les 5 minutes qui suivent sur PC, une notification vous proposera de reprendre là où vous en étiez. On espère que le délai sera étendu au fur et à mesure.

Un mode HDR plus complet

Vient ensuite une meilleure gestion du mode HDR sur les écran compatibles. En vous rendant dans Paramètres > Système > Écran, la ligne HDR détaillera mieux les contenus qui le prennent en charge. De plus, si votre écran supporte la technologie Dolby Vision, vous pouvez maintenant l'activer indépendamment de l'HDR. Les streamers ne sont pas en reste puisqu'il est possible de diffuser des vidéos HDR même si l'option est désactivée.

Une recherche Windows plus intuitive et efficace

Les utilisateurs européens bénéficient d'une recherche de photos boostée à l'intelligence artificielle. Au lieu de taper le nom du fichier, il suffit d'écrire ce qu'il contient pour obtenir des résultats. Par exemple, “randonnée du printemps 2025” ou “château en Espagne“.

L'IA analyse les clichés présent dans votre cloud et sur votre PC pour afficher ce qui est pertinent. Notez que vous devez avoir un PC Copilot+ pour cela. Le déploiement de la fonction se fait d'abord sur ceux équipés d'un processeur Snapdragon. Le support d'AMD et Nvidia arrivera plus tard.

De la même manière, chercher un paramètre ne nécessite plus de se souvenir de son nom exact. Taper “changer mon thème” ou “ajouter un écran” suffit pour que Windows 11 vous propose le lien direct vers la bonne page. Là aussi, un PC Copilot+ est obligatoire.

Des Paramètres plus clairs

Windows 11 est moins obscur. Microsoft a compris que beaucoup d'utilisateurs se posaient plus ou moins les mêmes questions sur leur machine et y intègre une FAQ (Foire Aux Questions). Disponible dans Paramètres > Système > À propos, vous y trouverez des informations sur la configuration du système, ses performances, la compatibilité avec d'autres technologies…

Et si vous voulez agir sur les paramètres de votre souris, tout se fait depuis les Paramètres. La rubrique Pointeur de souris et interaction tactile du sous-menu Accessibilité contient l'intégralité des options maintenant. Un clou de plus dans le cercueil du vénérable Panneau de configuration par lequel il fallait passer jusqu'à présent.

Le Patch Tuesday de juin 2025 corrige plusieurs bugs pénibles de Windows 11

En plus des nouveautés listées ci-dessus, la mise à jour met fin à plusieurs soucis rencontrés par les utilisateurs au cours des dernières semaines, voire mois. D'abord, les PC possédant BitLocker sur des disques amovibles ne verront plus d'écrans bleus de la mort après avoir été mis en veille.

Ensuite, un problème de fuite de mémoire a été corrigé. Il provoquait des diminutions de performances “en cas d'utilisation multi-utilisateurs, multi-langues et de bureau à distance“. Enfin, bonne nouvelle pour les joueurs puisque le bug qui rendait certains jeux injouables après le passage à Windows 11 version 24H2 est de l'histoire ancienne. Microsoft ne précise pas la cause de ce dernier.

Pas de bug pour la dernière mise à jour de Windows 11

La firme de Redmond dit ne pas avoir connaissance de bugs non résolus par la mise à jour, ou provoqués par cette dernière. Un bon point quand on voit tout ce qu'elle change. Pour le moment, il n'y a pas de témoignage contradictoire sur les réseaux sociaux. Il faudra quand même attendre quelques jours pour en être certain.

Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir en arrière au besoin. Microsoft précise qu'après l'installation de la mise à jour, “Windows 11 version 24H2 conservera les points de restauration du système pendant une durée maximale de 60 jours“. Vous avez donc deux mois pour agir.

L'option se trouve dans Paramètres > Système > Récupération > Redémarrer maintenant (en face de Redémarrage avancé). Une fois sur le menu de récupération, choisissez Résoudre les problèmes > Options avancées > Restauration du système et laissez-vous guider.