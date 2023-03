Windows 11 : Rufus 3.22 Bêta propose de nouvelles fonctionnalités très utiles, en voici la liste

Rufus est un utilitaire gratuit pour Windows qui permet de créer une version de Windows démarrable à partir d’une clé USB. Sa version est maintenant disponible et intéressera tout particulièrement les informaticiens souhaitant installer Windows 11 sur des ordinateurs ne possédant pas de puce TPM.

Rufus, l’utilitaire pour Windows qui permet de créer des clés USB démarrables, entre en phase de bêta. Les testeurs peuvent profiter de nouvelles fonctionnalités plus en phase avec les exigences des systèmes d’exploitation récents tels que Windows 10. Mauvaise nouvelle pour les OS plus anciens en revanche : Windows 7 et les versions antérieures ne sont plus supportés.

Rufus est un programme bien connu des techniciens informatiques et autres amateurs éclairés. Ce logiciel gratuit permet de créer très facilement des supports « bootables », ceux-là mêmes qu’on utilise pour réinstaller Windows ou encore Linux. En quelques mots, Rufus transfère le fichier image au format ISO d’un système d’exploitation dans une clé USB (le plus souvent). Il suffit de sélectionner ce support comme disque de démarrage lorsque vous relancez votre ordinateur pour jouir d’une version de Windows portable.

Rufus 3.22 Bêta permet de lancer Windows 11 depuis une clé USB sur un PC non compatible

Rufus 3.22 bêta ne s’adresse a priori qu’aux utilisateurs aguerris. Pour profiter de ses nouvelles fonctionnalités, il faut compiler le code mis à disposition sur Github. Une fois cela fait, il sera possible de désactiver le chiffrement par Bitlocker, la fonction qui sécurise l’intégralité des données d’un disque dur sous Windows, depuis l’interface du programme.

Cette fonctionnalité s’ajoute à d’autres options telles que la suppression de l’exigence de 4 Go de RAM, du Secure Boot, d’une puce TPM ou encore d’avoir un compte Microsoft en ligne. De la sorte, il est possible de créer une version portable de Windows 11, compatible avec les ordinateurs qui ne satisfont pas aux exigences matérielles officiellement requises pour utiliser le dernier OS de Microsoft. Par ailleurs, Rufus supporte désormais l’accélération matérielle des fonctions cryptographiques SHA-1 et SHA-256. Il abandonne malheureusement le support pour Windows 7, qui propulse encore un peu plus de 5 % des PC dans le monde, bien qu'il soit sorti il y a déjà quatorze ans.

Source : NeoWin