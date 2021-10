Windows 11 : plus de 5% des PC l’ont déjà installé

Windows 11 est sorti il y a un peu moins d’un mois. 5% des ordinateurs du marché en sont équipés selon une étude réalisée par AdDuplex. Un chiffre encourageant pour la suite, mais une progression en trompe-l’œil, vu que beaucoup de machines ne pourront l’installer dans le futur.

Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier. Microsoft a lancé son OS en grandes pompes, n’hésitant pas à faire de la publicité pour informer le consommateur. Des efforts qui payent, semble-t-il, puisque de nombreuses machines sont passées sur ce nouveau système. AdDuplex a réalisé une étude pour ce premier mois de vie de Windows 11. Il s’agit d’un sondage qui a été fait sur 60 000 PC (uniquement sur Windows 10 et 11) à travers le monde. Un panel qui se veut représentatif, donc, mais qui ne traduit pas l’état réel du marché.

Selon AdDuplex, ce sont 4,8% des PC qui ont Windows 11 installé de manière classique. Il faut ajouter à cela 0,3% de machines qui ont accès à l’OS via le programme Insiders. Nous avons donc 5,1% de PC avec Windows 11 sur tout le parc analysé.

Windows 11 démarre moins bien que Windows 10

Pour un premier mois d’exploitation, c’est un bon score. A titre de comparaison, Windows 10 avait été installé sur un peu plus de 8% des machines (chiffres StatsCounter) dans le même laps de temps. Toutefois, il faut rappeler que cette version sortie en 2015 était proposée de manière automatique sur les ordinateurs Windows 8, 7 et Vista, avec une fenêtre qui incitait l’utilisateur à sauter le pas. Le cas Windows 11 est un peu différent, puisque cette façon de faire ne sera disponible qu'en 2022. Il faut donc que l’utilisateur télécharge et installe manuellement l’OS en passant par le site de Microsoft. Une opération très simple, presque enfantine, mais qui peut faire peur aux moins aguerris.

Il faut aussi noter que la plupart des utilisateurs ne sont même pas au courant de l’existence d’une nouvelle version de Windows, selon une étude récente de Saving.com. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à un bond très important du nombre de PC dotés de Windows 11 dans un futur proche, notamment avec la progression proposée à tous les utilisateurs ainsi qu’avec la vente de PC neufs.

Cependant, rappelons qu’il sera difficile pour Windows 11 de s’imposer aussi bien que Windows 10 à court terme, notamment à cause de la configuration requise. De nombreux ordinateurs ne disposent en effet pas de la configuration minimale pour l’installer. On pense évidemment à la puce TPM 2.0, absente sur les machines les plus anciennes et obligatoire.

Source : AdDuplex