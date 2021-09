Windows 11 : la première publicité est un vrai mini-blockbuster

Windows 11 arrive dans moins d’un mois et Microsoft commence sa campagne marketing avec un premier spot publicitaire digne d’un petit blockbuster. Il ne montre pas grand-chose de l’OS, mais veut en mettre plein la vue.

Le 5 octobre prochain, Windows 11 débarquera sur le marché. Ce nouvel OS veut remettre à plat les codes de design utilisés par Microsoft depuis maintenant presque une décennie tout en améliorant la productivité. Pour toucher le grand public, la firme de Redmond compte bien mettre les moyens. Cela passe évidemment par la publicité. Le premier spot a été dévoilé sur la chaîne Youtube officielle du constructeur et dure une minute.

Dans cette vidéo, Microsoft a voulu en mettre plein les yeux. Celle-ci raconte l’histoire d’une jeune femme qui utilise son PC portable sur lequel Windows 11 est installée. Elle est alors propulsée dans l’univers de l’OS et découvre quelques fonctionnalités. Le gaming est mis en avant, puisqu’elle croise la route de Master Chief, le héros de la saga Halo. Celui-ci lui sauve la mise tout en présentant la nouvelle application Widgets. Par la suite, elle découvre d’autres nouveautés, comme l’application chat ou les thèmes. Tout cela est suggéré, puisque le spot n’entre pas dans les détails, mais veut avant tout montrer que Windows 11 est bourré de nouveautés intéressantes et que c’est à nous de les découvrir.

Windows 11 promet une refonte graphique totale

Pour rappel, Windows 11 arrivera bien le 5 octobre, mais pas pour tout le monde. Si vous avez déjà un PC sous Windows 10, il faudra attendre la mise à jour qui devrait arriver dans la première moitié de l’année 2022. Microsoft ne promet pas de changer drastiquement votre expérience avec Windows 11, mais de rester dans la continuité de son prédécesseur. Il y a des nouvelles fonctionnalités, bien sûr, mais le travail le plus important a été fait sur le visuel. La firme de Redmond a revu ses codes graphiques, notamment les effets de transparence et le mode sombre, entre autres. En résulte un OS moderne et intuitif.

Vous pouvez d’ailleurs déjà essayer Windows 11 si le cœur vous en dit. Pour cela, il suffit de passer par la version bêta disponible pour les Insiders. Mais attention, cette version n’est pas encore finale et il manque encore beaucoup de fonctionnalités.