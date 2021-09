Windows 11 : seulement 38% des utilisateurs connaissent son existence

Windows 11 arrive très bientôt sur le marché. Si cette sortie est attendue de pied ferme par certains utilisateurs, beaucoup d’entre eux ne sont même pas au courant de l'existence de cette nouvelle version. C’est ce que montre une étude réalisée par Savings.com.

Windows 11 a été présenté au mois de juin et arrive dans quelques jours sur le marché. Microsoft a eu trois mois pour faire connaître l’existence de la nouvelle version de son OS, mais il y a encore du boulot, selon un sondage réalisé par Savings.com. En effet, le site a mené une étude sur 1042 américains utilisant Windows, et moins de la moitié savent qu'une grosse mise à jour va arriver sur leur PC.

Seuls 38% des sondés connaissent l’existence de Windows 11. Un chiffre extrêmement bas, surtout pour un système d’exploitation qui veut toucher le plus grand nombre. 45% de ces personnes ne savent pas s’ils installeront l’OS dès sa sortie. A noter que les utilisateurs de plus de 55 ans sont 56% à savoir que Windows 11 arrive, contre 28 % seulement pour la tranche d’âge 18/24 ans.

On sait que tous les utilisateurs de Windows 10 ne passeront pas immédiatement sur Windows 11, puisque le déploiement « naturel » se fera dans la première moitié de 2022. Lorsque la fenêtre proposant l’installation apparaîtra, seuls 41% des sondés estiment qu’ils sauteront le pas. 14% sont certains de ne pas le faire. Le reste est encore incertain.

Windows 11 a du mal à séduire

Mais la donnée la plus intéressante de ce sondage concerne les fonctionnalités de Windows 11. Savings a demandé aux sondés quelle était la nouveauté qu’ils attendaient le plus. 38% ne savent tout simplement pas, signe d’un manque d’information de la part de Microsoft.

14% des utilisateurs attendent eux la possibilité d’installer des applications Android sur leur PC (ce qui n’arrivera pas avant 2022), et 13% sont curieux du nouveau design et des fonctionnalités pour le jeu vidéo. Pour le reste, cela se partage entre l’arrivée des Widgets, des fonctionnalités de sécurité ou encore du Windows Store revu et corrigé.

Cette étude ne représente qu’une fraction des utilisateurs, mais il est intéressant de noter que beaucoup d’entre eux ne connaissaient même pas l’existence de Windows 11 avant d’être interrogés sur le sujet. Microsoft a beaucoup de boulot en termes de marketing. La campagne a d’ailleurs d’ores et déjà commencé avec la diffusion des premières publicités.

Source : Savings.com