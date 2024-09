Windows 11 peut brider les performances de votre PC sans raison apparente

La mise à jour 24H2 de Windows 11 va booster les performances de plusieurs processeurs. Sauf que le gain n'est en réalité pas aussi important qu'on le pensait, la faute à un mystérieux bug.



L'été 2024 touche à sa fin. On se rapproche inexorablement de la fin de l'année et Microsoft n'a toujours pas déployé la grosse mise à jour annuelle de Windows 11, numérotée 24H2. On ne sait pas encore quand elle va arriver exactement d'ailleurs, mais cela n'empêche pas de l'installer en avance si le cœur vous en dit. Certains l'ont déjà fait et se sont lancés dans des comparaisons de performances avec la version actuelle 23H2. Le but est notamment de vérifier les promesses du fabricant de processeur AMD.

Pourquoi ? Simplement parce qu'après la sortie des AMD Ryzen 9000 Zen 5, annoncés comme les plus rapides du marché, les acheteurs ont vite déchanté. Les puces n'affichent pas le gain de performance attendu, ce qui a poussé le constructeur à se justifier : pour profiter au maximum de leur puissance, il faut un PC sous Windows 11 24H2. Et en effet, une fois la machine mise à jour, les mesures montrent une augmentation très nette. Mais il y a un problème : les résultats différent d'un testeur à l'autre. La raison est à chercher du côté de la version 23H2.

Windows 11 peut rendre votre ordinateur moins performant de manière invisible

La chaîne YouTube Hardware Unboxed est revenue sur sa vidéo montrant une hausse de performance moyenne de 11 % sur les processeurs AMD entre Windows 11 24H2 et Windows 11 23H2. Il s'avère que sous la mise à jour 23H2, le système peut brider les capacités de la machine.

Disons-le tout de suite : on ne sait pas (encore) d'où ça vient. Pourtant le constat est bien visible. Avec ce qu'il appelle une “bonne installation” de Windows 11 23H2, sans ce bridage étrange, l'augmentation moyenne est de 9 % au lieu de 11.

Lire aussi – Vous avez mis à jour Windows 10 vers Windows 11 et depuis ce popup agaçant s’affiche ? Voici comment s’en débarrasser

La cause du souci est d'autant plus difficile à trouver que les mesures seront impactées ou non selon les jeux dont vous vous servez en guise de test. Heureusement, les différences, bien que réelles, sont assez minimes pour ne pas gâcher votre expérience. Il n'empêche que Microsoft est désormais attendu au tournant par les joueurs qui attendent des explications, et bien sûr un correctif.