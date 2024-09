Vous avez mis à jour Windows 10 vers Windows 11 et depuis ce popup agaçant s’affiche ? Voici comment s’en débarrasser

Un bug pénible peut arriver après une migration de Windows 10 vers Windows 11. Il entraîne l'affichage fréquent d'un popup. Heureusement, il y a une méthode pour y remédier facilement.

Ça y est. Parce que vous aviez envie de changement, pour redonner un coup de jeune à votre PC, ou parce que l'insistance de Microsoft a finalement payé : vous avez migré de Windows 10 vers Windows 11. La mise à jour s'est faite sans encombre et vous profitez tranquillement du nouveau système quand soudain, un popup s'affiche. Il indique “Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime – 14.32.31326 unavailable“. Étrange. La machine fonctionne bien, alors vous fermez la fenêtre et n'y pensez plus. Mais la voilà qui revient une seconde fois, puis une troisième.

Au final, vous êtes harcelé par ce message qui semble indiquer un problème grave, sauf que rien ne se produit. Rassurez-vous, c'est bien une fausse alerte. Il n'empêche que ce bug est énervant à la longue et qu'il touche apparemment de nombreuses personnes étant passées à Windows 11 depuis Windows 10. On peut le remarquer sur les forums de Microsoft. En résumé, la mise à jour aurait mal géré la déinstallation puis réinstallation de ces bibliothèques nécessaires au fonctionnement de plusieurs programmes. Voici ce que vous pouvez faire si vous rencontrez ce souci.

Comment supprimer le popup qui s'affiche après être passé à Windows 11 depuis Windows 10

Le popup explique qu'un fichier Microsoft Visual C++ 2022 X86 est manquant, ou non fonctionnel. La solution la plus simple est donc de l'installer ou de le réparer. Mais il existe beaucoup de fichiers de ce genre et trouver le bon peut vite se révéler fastidieux. Le mieux est de se servir d'un outil global qui va analyser et s'occuper de l'ensemble du système. Pour cela :

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer de Windows 11. Sélectionnez Terminal (administrateur) et accordez l'autorisation d'ouverture en cliquant sur Oui une fois l'avertissement affiché. Dans le terminal, tapez la commande sfc /scannow (notez qu'il y a un espace entre “sfc” et “/”, ne l'oubliez pas). Validez avec Entrée et laissez le processus se dérouler. Cela peut prendre un peu de temps.

La commande “sfc /scannow” va chercher et réparer tous les fichiers systèmes endommagés, ce qui comprend celui qui pose problème ici. Vous devez redémarrer l'ordinateur une fois l'opération terminée. À partir de là, vous devriez être débarrassé de cet ennuyeux popup.