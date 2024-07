Windows 11 : Microsoft précise quand arrive la prochaine grosse mise à jour

Le déploiement de Windows 11 24H2 stable se produira avant la fin de l'année. Cette version va bouleverser la manière dont fonctionne le système de mises à jour cumulatives.

Alors que l'on évoquait une possible sortie de Windows 12 cette année, il n'en sera rien. Pour l'instant, Microsoft va continuer de mettre à jour Windows 11 et on ne sait pas quand sera déployée une nouvelle version majeure du système d'exploitation.

En attendant, une prochaine grosse mise à jour pour Windows 11 est prévue dans les mois qui viennent. Les utilisateurs qui sont inscrits au programme Insider peuvent d'ailleurs déjà tester des builds preview, bêta, dev ou canary de cette nouvelle version à venir.

Windows 11 24H2 débarque cet automne

Dans un document officiel repéré par Windows Latest, Microsoft confirme que “Windows 11 version 24H2 sera disponible sous forme de mise à jour de fonctionnalités traditionnelle sur tous les appareils plus tard cette année”. Il faut donc s'attendre à une disponibilité de la version stable de Windows 11 24H2 au dernier trimestre 2024, probablement aux alentours d'octobre ou novembre.

La firme de Redmond précise que tous les PC tournant sous Windows 11 24H2 bénéficieront du nouveau système de mises à jour cumulatives de point de contrôle. Cette méthode permet de télécharger et d'installer uniquement le contenu manquant sur l'appareil, plutôt que des packs complets de nouvelles fonctionnalités, dont certaines peuvent déjà être présentes sur votre machine. Cela représente un gain de temps, de bande passante et d'espace sur le disque dur. Tout sera géré automatiquement par Windows Update, comme d'habitude, mais de manière plus efficace.

La mise à jour vers Windows 11 24H2 va notamment donner accès à de nouvelles fonctions liées à l'intelligence artificielle. Mais il ne sera pas aisé d'en profiter. Déjà, il faut un ordinateur compatible, équipé d'un NPU, comme les PC Copilot+. Ensuite, la plupart de ces options ne devraient pas être disponibles en Europe, à moins de tricher un peu.

Autrement, on attend des améliorations de Phone Link pour contrôler son smartphone Android depuis son PC Windows, ou encore le déplacement d'options du panneau de contrôle vers l'application Paramètres.

Source : Windows Latest