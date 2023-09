OneDrive accueille tout un tas de nouveautés, adieu les suppressions accidentelles

Microsoft a présenté les nouvelles fonctionnalités de son application OneDrive. Au menu, un nouvel explorateur de fichiers, mais aussi une plus grande sécurité de vos données stockées dans le cloud. Adieu les suppressions accidentelles.

OneDrive est l’un des outils de Microsoft les plus appréciés. Ce système de sauvegarde dans le cloud permet de retrouver ses fichiers d’un PC à l’autre et même sur votre mobile. Il donne aussi la possibilité de partager certaines données avec des tiers.

Microsoft vient de présenter les nouveautés à venir dans son outil. Au programme, une sécurité renforcée et une ergonomie revue.

OneDrive présente ses nouveautés

Listées sur le site officiel de Microsoft, ces fonctionnalités vont vous faciliter la vie. Elles ne sont pas encore disponibles pour le grand public, mais devraient arriver dans les prochains mois. Si vous êtes un adepte du service, il faut donc prendre votre mal en patience. Voici les nouveautés les plus importantes dévoilées par Microsoft :

La fin des suppressions accidentelles

Lorsqu’on supprime un fichier sur OneDrive, une fenêtre s’affiche, nous prévenant qu’il ne pourra pas être récupéré. Cependant, les autres utilisateurs avec qui les dossiers sont partagés ne sont pas prévenus. Désormais, lorsque vous supprimerez un fichier, une fenêtre supplémentaire vous préviendra que vous le jetez à la corbeille pour tout le monde, et pas seulement vous. Plus encore, il sera désormais possible de supprimer les raccourcis partagés sans supprimer le fichier.

Un explorateur de fichiers revu

L’explorateur de fichiers va avoir le droit à un ravalement de façade. En effet, les fichiers recommandés s’afficheront en plus gros, vous donnant un accès plus rapide sur le dossier sur lequel vous planchez en ce moment. Plus encore, une fenêtre latérale vous donnera des infos essentielles, comme la date de la dernière modification et le nom des personnes qui l’ont ouvert.

Des paramètres légèrement modifiés

Les paramètres de OneDrive vont aussi être légèrement modifiés. Ils afficheront les fonctionnalités les plus importantes en premier. De même, l’administrateur pourra choisir de ne pas synchroniser certains fichiers s’il le souhaite.

Des petites nouveautés bienvenues qui contribueront donc à rendre OneDrive encore plus facile à utiliser. Arrivée prévue dans les prochains mois.

