Windows 11 modernise enfin le design des boîtes de dialogue, voici à quoi elles ressemblent

Bien que Windows 11 ait apporté une révision visuelle majeure lors de son lancement en 2021, le travail de Microsoft pour moderniser tous les aspects de l'apparence et de la convivialité du système d'exploitation se poursuit. L'entreprise teste actuellement des boîtes de dialogue actualisées et simplifiées pour certains paramètres essentiels du système.

Comme on l'a vu récemment dans les dernières versions préliminaires de Windows 11, Microsoft a rafraîchi les boîtes de dialogue permettant de renommer votre PC et de changer la date et l'heure en leur donnant une apparence plus élégante et plus moderne. Ces mises à jour ont été confirmées dans les dernières notes de version de Microsoft.

Les nouvelles boîtes de dialogue abandonnent la barre de titre obsolète des fenêtres contextuelles de l'ère Windows 8 au profit d'un design plus propre et plus unifié, conforme à l'esthétique de Windows 11. Au lieu d'une barre de titre colorée en haut, les invites correspondent maintenant à l'aspect plat et aux coins arrondis des autres éléments natifs de l'interface utilisateur de Windows 11.

Microsoft apporte des changements à ses boîtes de dialogue

Pour la boîte de dialogue de la date et de l'heure en particulier, l'ancienne étiquette redondante de la barre de titre a été entièrement supprimée puisque l'invite textuelle située en dessous indiquait la même chose. Cela permet à la fenêtre mise à jour de rester compacte tout en restant claire quant à son objectif. La modernisation de ces boîtes de dialogue système crée une expérience plus cohérente lorsque les utilisateurs ont besoin de se plonger dans les paramètres de base.

Malheureusement, les invites de paramétrage rafraîchies sont actuellement limitées aux versions préliminaires comme Windows 11 Build 26217 dans le canal de test Canary. Mais elles devraient être accessibles au grand public une fois que Microsoft aura approuvé les changements pour une future version stable.

Ce n'est pas le seul aspect des paramètres système qui sera revu dans Windows 11. Des versions préliminaires distinctes ont introduit une nouvelle page dédiée aux « Appareils liés » dans l'application Paramètres pour afficher tous les PC, les Xbox et le matériel Surface associés à votre compte Microsoft. Parmi les autres changements à venir, citons la prise en charge du glisser-déposer dans la barre de navigation de l'Explorateur de fichiers, la persistance des fenêtres de partage et la génération de codes QR dans l'expérience Windows Share. Une toute nouvelle application PC Manager est même en cours de test pour les utilisateurs de la langue chinoise.