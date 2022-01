Windows 11 permet désormais de taper du texte avec sa voix

Le clavier virtuel de Windows 11 se dote de la fonctionnalité Voice Access pour tous les membres du programme Insider. La fonctionnalité, qui permet de contrôler le système d’exploitation par la voix, offre donc désormais la possibilité de taper du texte en prononçant des commandes vocales. Pour cela, chaque touche est reliée à un nombre.

Au fil de ses prochaines mises à jour, Windows 11 semble vouloir mettre l’accent sur l’accessibilité. En effet, nous vous parlions le mois dernier des nombreuses nouveautés apportées par la dernière grosse mise à jour du système d’exploitation. Parmi elles, on retrouvait notamment Voice Access, une fonctionnalité permettant de contrôler son PC par des commandes vocales. La dernière build du programme Insider, la 22538, élargit cette dernière au clavier virtuel.

Son fonctionnement est très similaire à celui présenté en décembre. En ouvrant le clavier virtuel, chaque touche se voit attribuée d’un nombre, de 1 à 49. Il suffit alors à l’utilisateur de prononcer « clique sur 30″ pour que Windows écrive la lettre V, et ainsi de suite. De la même manière, il est très simple d’ajouter un chiffre ou un emoji à son texte. De quoi permettre aux personnes atteintes d’un handicap moteur ou de cécité d’utiliser leur ordinateur comme n’importe qui.

La dernière build de Windows 11 intègre Voice Access au clavier virtuel

Microsoft détaille les commandes permettant d’ouvrir et de fermer le clavier, à savoir tout simplement « ouvrir le clavier virtuel » et « cacher le clavier virtuel ». Notez que ces dernières sont traduites de l’anglais et que leur version française pourra différer d’ici le déploiement au grand public. De plus, la firme de Redmond ajoute que son application Speech Parks est disponible sur son Store pour « une reconnaissance vocale basée sur un dispositif qui fournit une meilleure performance de transcription. »

La build 22538 intègre également d’autres nouveautés, comme un nouveau design plus moderne pour le gestionnaire des tâches, ainsi que quelques changements mineurs dont plusieurs bugs de corrigés. Pour installer la mise à jour, il vous faudra au préalable avoir rejoint le programme Insiders de Windows. Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans le billet de blog publié par Microsoft.

Source : Microsoft