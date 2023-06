Microsoft va supprimer Cortana sur Windows 10 et 11 dès la fin de l’année

Microsoft met finalement fin à son assistant virtuel Cortana, du moins sous Windows. L'application autonome Cortana, elle, ne sera plus prise en charge à partir de la fin de l'année.

Après avoir introduit une série d'assistants propulsés par l’intelligence artificielle dans ses produits, Microsoft vient d'annoncer qu'elle mettrait bientôt fin à la prise en charge de l'application autonome Cortana de Windows.

Lors de sa conférence Build en mai, Microsoft a annoncé son nouvel outil Windows Copilot, qui vivra dans votre barre des tâches et utilisera l'IA pour vous aider à faire tout ce que fait Cortana, et plus encore, une fois qu'elle sera largement diffusée. Cela inclut résumer du contenu, réécrire du texte, poser des questions, ajuster les paramètres de votre ordinateur, et plus encore.

Copilot va remplacer Cortana sur Windows

« À partir de fin 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu'application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des fonctionnalités d’IA améliorées », a déclaré Microsoft.

Dans le document de support annonçant la fin de l'ère Cortana, Microsoft note que vous pourrez toujours accéder à plusieurs autres IA dans Windows 11, et cite nommément Windows Copilot. À côté de cela, il y a le nouveau Bing, Microsoft 365 Copilot, et l'accès vocal dans Windows, ce dernier vous permettant de contrôler votre PC avec votre voix.

Microsoft a introduit Cortana dans Windows 10 pour la première fois en 2015, vous permettant de définir des rappels, d'ouvrir des applications et de poser des questions à l'aide de commandes vocales. Au fil des ans, cependant, Microsoft a progressivement éliminé Cortana de l'expérience Windows. L'assistant numérique a perdu sa position proéminente dans la barre des tâches de l'utilisateur avec la sortie de Windows 11 et n'est plus apparu dans la première expérience de démarrage.

Microsoft a précisé que Cortana serait toujours disponible dans Outlook Mobile et dans les différentes versions de Teams, y compris la solution de conférence de Microsoft, Teams Rooms. Microsoft utilise toujours Cortana pour fournir un “briefing quotidien”, résumant vos courriels Outlook dans un synopsis facile à consulter. Cette fonctionnalité est désormais appelée Microsoft Viva.