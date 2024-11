Windows 11 : Microsoft simplifie la gestion de la batterie avec cette mise à jour

Microsoft continue d'affiner son système d'exploitation phare avec une nouvelle mise à jour destinée aux membres du programme Windows Insider. La build 27749, déployée dans le canal Canary, introduit notamment une fonctionnalité intelligente de gestion de la batterie, une avancée significative pour les utilisateurs nomades.

Microsoft vient de déployer une mise à jour qui va améliorer la gestion énergétique sur Windows 11. En effet, l’entreprise a implémenté un système de notifications proactif qui alertera les utilisateurs lorsque leur appareil aura connu plusieurs épisodes de batterie faible au cours d'une même semaine. Le message suggère alors : « Votre appareil semble avoir été plusieurs fois en batterie faible cette semaine. L'activation du mode Économiseur d'énergie peut vous aider à prolonger l'autonomie ».

Cette amélioration, découverte par la communauté Insider et non documentée initialement, arrive à point nommé. Le travail hybride et la mobilité deviennent la norme pour de nombreux professionnels, donc tous les conseils pour améliorer l'autonomie de son PC sont finalement les bienvenus.

Quelles autres changements pour la build 27749 de Windows 11 ?

Au-delà de cette fonctionnalité phare, la build 27749 apporte son lot de corrections. Le géant de Redmond a notamment résolu un problème récurrent qui provoquait le plantage des applications d'accès à distance, un problème particulièrement présente dans les versions Canary récentes.

La mise à jour s'attaque aussi à plusieurs points d'amélioration, notamment au niveau de l'Explorateur de fichiers, de la visibilité de la barre des tâches, et de la précision du pointeur de souris en haute définition. Les paramètres audio ont été revus pour éviter les augmentations inattendues du volume, tandis que les performances du Narrateur ont été optimisées.

Cependant, certains problèmes persistent. Les utilisateurs de PC Copilot+ peuvent toujours rencontrer des erreurs avec le code PIN Windows Hello, un souci présent depuis plusieurs versions. Par ailleurs, les utilisateurs européens peuvent faire face à des difficultés liées à l'application des nouvelles politiques du Digital Markets Act.

Pour les membres du programme Insider désireux de tester ces nouveautés, Microsoft a mis à disposition les fichiers ISO de cette build, permettant une installation propre du système.