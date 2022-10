Windows 11 : Microsoft introduit un nouveau design pour la fenêtre de réinitialisation

La nouvelle Build de Windows 11 pour les Insiders est disponible. Elle apporte des changements discrets, dont un qui concerne la fenêtre de réinitialisation. Désormais, elle est plus en phase avec le reste de l’OS au niveau du design.

Lorsque Windows 8 est sorti en 2012, Microsoft a instauré un tout nouveau design dont il a du mal à se débarrasser depuis. Windows 11 élimine méthodiquement les dernières traces de l'auguste OS mais une fenêtre bien cachée faisait encore de la résistance : celle de la réinitialisation.

Dans la Build 25231 de Windows 11, Microsoft s’attaque enfin au problème. Enfin est un bien grand mot, étant donné que personne ne le réclamait à cors et à cris, mais il est intéressant de voir que la firme de Redmond retire les résidus du design de Windows 8.

Windows 11 revoit sa fenêtre de réinitialisation

Lorsqu’on tente de réinitialiser son PC, une fenêtre apparaît. Elle est colorée (selon celle choisie par l’utilisateur, par défaut bleue) et les options sont entourées de grosses bordures blanches. Un design très Windows 8.

La nouvelle est exactement similaire dans la forme, mais revoit sa palette de couleur. Comme on peut le voir, elle est désormais blanche ou grise (selon le thème choisi) et les bordures disparaissent. Pour le reste, nous avons toujours les mêmes manipulations à suivre pour réinitialiser son ordinateur. On regrette ainsi que les options proposant de nettoyer entièrement les données ou encore de sélectionner les lecteurs que l’on veut formater soient encore un peu cachées. Peut-être plus tard ? Ce n’est pas si grave, étant donné que ce menu n’est pas non plus utilisé très souvent.

Quoi qu’il en soit, les derniers éléments de flat design sont traqués et éliminés. Si les tuiles ont disparues depuis l’arrivée de Windows 11, il restait encore quelques petites choses « à l’ancienne ». Par exemple, la barre de contrôle de volume héritée de Windows 8 n’a été remplacée que très récemment, lors de la mise à jour d’octobre.

Cette nouvelle Build comporte des éléments qui devraient arriver pour le grand public dans les semaines ou les mois qui viennent. Elle inclut également d’autres petites choses, comme la possibilité d’activer un point d’accès Wifi sans allumer son téléphone.