Windows 11 : Microsoft continue de pousser le Panneau de configuration vers la sortie

Microsoft poursuit son lent transfert des fonctionnalités du Panneau de configuration de Windows vers l’application Paramètres. Nouvelle section et ajustements sont autant d’étapes supplémentaires vers la disparition du Panneau de configuration.

Microsoft a entamé en août 2024 la migration des éléments de son historique Panneau de configuration vers l’application Paramètres de Windows 11. Une fois que l’intégralité des fonctionnalités aura été transférée, le Panneau de configuration pourra définitivement faire ses adieux au système.

Cette transition se fait en douceur, comme l’attestent les expérimentations liées au Clavier notamment. Si plus tôt cette année le compte X (ex-Twitter) @phantomofearth a repéré que des réglages liés au clavier étaient dès lors accessibles via Paramètres > Accessibilité > Clavier, l’utilisateur vient de découvrir, entre autres, une nouvelle section Clavier – qui intègre ces mêmes options – dans l’onglet Bluetooth et appareils.

Windows 11 : des changements liés au clavier et au pavé tactile

Ces options sont le délai de répétition des touches et la vitesse de répétition. La première définit au bout de combien de temps une touche maintenue enfoncée entraîne la saisie répétée, tandis que la seconde détermine la vitesse de répétition. Une zone de prévisualisation dédiée permet de voir l’effet apporté par l’ajustement de ces paramètres.

Comme en avril, la nouvelle section Clavier ne permet pas de régler le taux de clignotement du curseur. Toutefois, les utilisateurs qui possèdent un PC compatible pourront y ajuster les paramètres de rétroéclairage du clavier d’après nos confrères de Neowin.

A keyboard settings page is being added to Bluetooth & devices. Will house keyboard backlight and keyboard character repeat options (latter migrated from Control Panel). pic.twitter.com/bFgHzeT0m1 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

La section du pavé tactile n’est pas en reste : Microsoft y apporte également quelques ajustements. Désormais, les options de clics et signaux haptiques sont séparées en deux curseurs et interrupteurs distincts, et le réglage de la sensibilité prend la forme d’une liste déroulante.

Ces nouveautés ont été découvertes dans les dernières versions préliminaires de Windows 11 (builds Dev et Beta) et la firme de Redmond ne les a pas encore annoncées officiellement : elles demeurent donc invisibles par défaut, et il faut un peu bidouiller le système pour les activer.

Le Panneau de configuration est encore en sursis, mais ces ajustements sont des pas de plus vers sa disparition, l’objectif de ce transfert étant de permettre aux utilisateurs de modifier davantage d’options sans avoir à fouiller dans le Panneau de configuration.