Windows 11 : l’outil Capture d’écran devient plus facile pour enregistrer des vidéos

Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider sur le canal Canary ou Dev, vous devriez constater que la Build 25941 de Windows 11 propose une nouvelle version de l’outil Capture d’écran (11.2307.44.0).

La version de l’outil Capture d’écran (11.2307.44.0) proposée aux abonnés du programme Windows Insider sur les canaux Canary et Dev offre une nouvelle fonctionnalité que les créateurs de tutoriels (entre autres utilisateurs) devraient trouver très utile. Microsoft a ajouté une « barre de capture combinée, qui permet de passer plus facilement de la capture à l’enregistrement d’écran sans avoir à ouvrir l’application ».

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffira d’utiliser un des raccourcis clavier disponibles, Imprim.Écran ou ⊞ Win + Shift + S pour ouvrir l'interface habituelle de la Capture d'écran, ou bien le nouveau raccourci clavier ⊞ Win + Shift + R, qui ouvrira la barre de capture d’enregistrement vidéo. Les améliorations de la Capture d’écran ne s’arrêtent pas là. La firme de Redmond a pris en compte les remarques reçues à travers le Hub de commentaires du programme Windows Insider.

L’outil Capture d’écran est toujours plus complet et se fait plus utile en vidéo

La compagnie introduit ainsi « la prise en charge de l’enregistrement optionnel de l’audio de votre PC et des voix off à l’aide d’un microphone. Les nouveaux paramètres de l’application vous permettent de configurer les paramètres d’enregistrement audio par défaut pour les nouveaux enregistrements d’écran ». Le Snipping Tool se transforme un peu plus en véritable station d’enregistrement multimédia, et si vous possédez plusieurs cartes sons, il sera possible de sélectionner le périphérique à utiliser en un clic, juste avant de commencer l’enregistrement.

Windows 11 build 25941 comporte aussi une nouvelle version du Bloc-notes (version 11.2307.22.0). L’antique éditeur de texte jouit désormais d’une fonctionnalité de sauvegarde automatique. Cet ajout invisible rendra vite le programme indispensable pour les « power users ». En effet, cette fonctionnalité permettra de rapidement saisir des informations dans le Bloc-notes, sans avoir besoin de sauvegarder le fichier. Vous pourrez fermer le programme sans qu’une fenêtre de confirmation apparaisse et le rouvrir là où vous l’avez laissé. Il rétablira automatiquement les onglets précédemment ouverts, ainsi que le contenu et les modifications non enregistrés de ces onglets.