Windows 11 gagne un nouvel outil pour réorganiser vos fenêtres en un clic

La nouvelle version de l’utilitaire PowerToys, outre de nombreuses corrections de bugs, propose un outil qui se révélera rapidement indispensable aux fondus de personnalisation : Rogner et Verrouiller.

La version 0.73 de PowerToys est disponible pour les utilisateurs de Windows 11. Les habitués de ce véritable couteau suisse pour l’OS de Microsoft noteront que « l’interface utilisateur de l’application ImageResizer a été modernisée », le Keyboard Manager supporte désormais le mappage des touches du pavé numérique, ce qui offre désormais bien plus de possibilités d’assigner des raccourcis ou des combinaisons de touches au NumPad.

Le changement le plus remarquable est sans aucun doute l’ajout d’un 22e utilitaire à la désormais très longue liste d’outils proposés par PowerToys. « Rogner et Verrouiller » (Crop And Lock) vous permet de recadrer une application dans une fenêtre plus petite (⊞ Win+Ctrl+Shift+R) ou d’en créer une vignette (⊞ Win+Ctrl+Shift+T) en cliquant dans la fenêtre que vous souhaitez redimensionner, et en délimitant avec la souris la zone que vous souhaitez recadrer.

Ce nouvel utilitaire de Power Toys 0.73 offre une personnalisation encore plus poussée

Par ailleurs, la mise à jour de PowerToys contient des changements moins visibles néanmoins importants. Ainsi, le code source de Fancy Zones, le gestionnaire qui permet de créer facilement des dispositions de fenêtres complexes — dont le nouveau « Rogner et Verrouiller » est désormais un parfait complément — a été refactorisé. Les utilisateurs les plus perspicaces remarqueront également que les développeurs ont modifié le design des bordures de l'outil.

Si vous n’utilisez pas encore PowerToys, n’hésitez pas à l’installer, car ce programme vous rendra de nombreux services au quotidien, quitte parfois à s'inspirer des fonctionnalités de macOS. Un petit coup d’œil au planning des développeurs nous apprend que de nombreuses autres applis sont en préparation. L’outil de capture de GIF est en préparation depuis près de trois ans et ne devrait donc pas tarder à débarquer dans une des prochaines mises à jour. De même, un service nommé « Terminate », qui proposera une nouvelle manière d’éliminer un processus qu’il n’est pas possible de terminer par les moyens habituels.