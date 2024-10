Windows 11 : les messages et photos de votre smartphone Android arrivent dans le menu Démarrer

L'interface de l'application Phone Link ne vous convient pas pour consulter les contenus de votre mobile Android sur Windows 11 ? Bientôt, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le menu Démarrer.

Gérer son smartphone Android depuis Windows 11, c'est possible, et Microsoft déploie même d'importants efforts pour améliorer continuellement cette intégration avec de nouvelles fonctionnalités et des optimisations. Nous vous rapportions il y a peu que reprendre sur son PC Windows 11 une tâche commencée sur son mobile Android serait bientôt une réalité, voici qu'une autre nouveauté bien sympathique est sur le point d'arriver.

Dans une version preview (22631) de Windows 11 23H2 accessible aux membres du programme Windows Insider via la mise à jour KB5044380, Phone Link (Lien avec Windows) permet d'interagir avec son smartphone depuis le menu Démarrer plutôt qu'en passant par l'application dédiée.

Accéder aux contenus de son smartphone Android depuis le menu Démarrer de Windows 11

Vous pourrez ainsi vérifier le niveau de la batterie de votre mobile, écouter des messages vocaux reçus, regarder des photos et poursuivre les activités récentes entamées sur votre smartphone via le menu Démarrer de Windows 11, signale Techradar. Depuis quelque temps, Microsoft a complètement repensé le menu Démarrer de son système d'exploitation. L'idée est d'en faire un hub depuis lequel on peut accéder rapidement à tous les contenus qui nous intéressent. D'ailleurs, Windows 11 y utilise de l'IA pour déterminer quels sont les programmes et fichiers que vous êtes susceptibles de vouloir ouvrir.

Pour configurer cette fonction, votre smartphone Android doit être relié à votre PC Windows 11 via Phone Link. Il faudra ensuite se rendre dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer pour la gérer comme bon vous semble. Les iPhone ne sont pour l'instant pas pris en charge, mais Microsoft assure qu'une compatibilité avec iOS est à venir.

L'intégration de Phone Link avec le menu Démarrer étant disponible dans le canal Release Preview, nous ne devrions pas attendre bien longtemps avant de la voir débarquer sur les versions stables de Windows 11, proposées à tous les utilisateurs. Cela sera peut-être le cas dès la mise à jour cumulative de novembre pour Windows 11 23H2.

Source : Techradar