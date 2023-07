Windows 11 : la dernière mise à jour diminue les performances de certains PC et ralentit leurs connexions

À peine la nouvelle mise à jour de Windows 11 est-elle sortie que déjà, les premières plaintes d’utilisateurs commencent à inonder les réseaux sociaux.

La mise à jour Windows 11 KB5028185 est censée nous faciliter la vie, mais elle n’a apparemment pas que les effets escomptés. Si pour la plupart, les utilisateurs ont pu tester de nouvelles fonctionnalités telles que la navigation par onglets dans l’Explorateur de fichiers ou encore la capture d’écran en appuyant sur la touche Imprim.Ecran, nombre d’entre eux affirment avoir rencontré des problèmes autrement plus handicapants.

Commençons tout d’abord par un problème connu depuis plusieurs mois par la firme de Redmond, mais qui n’a toujours pas été résolu : le ralentissement des SSD constaté par des milliers d’utilisateurs depuis la mise à jour de mars 2023. Plus grave encore, les réseaux sociaux abondent de plus en plus de témoignages d’utilisateurs ayant mis à jour leur PC et qui sont victimes d’écrans bleus de la mort à répétition.

Le déploiement de la nouvelle mise à jour de Windows 11 fait des mécontents

Un internaute particulièrement remonté déclare : « KB5028185 est bon pour la poubelle. À cause de cette mise à jour, mes temps de redémarrage et de démarrage sont beaucoup plus longs, l’écran de bienvenue apparaît au bout de 17 secondes alors que je n’attendais que 4,5 secondes auparavant. Le temps d’arrêt est également plus long, mais je ne l’ai pas chronométré. Et la nouvelle fonction permettant d’afficher les secondes sur l’horloge ne fonctionne pas ».

D’autres membres de Reddit affirment que leur connexion Internet, en WiFi comme câblée, est soit fortement ralentie soit totalement défectueuse. « Mon Ethernet ne fonctionne plus aussi bien depuis la mise à jour d’hier… Edit : Après avoir supprimé les mises à jour KB5028851, KB5028185 via le menu des paramètres, ma connexion Internet fonctionne à nouveau ! Cela m’a pris 10 minutes ». Pour l'heure, comme le rapportent les utilisateurs affectés, la seule solution pour éviter ces problèmes semble être de désinstaller les mises à jour fautives.