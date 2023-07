Microsoft autorise la mise à jour de Windows 8.1 vers Windows 11, mais sûrement sans le savoir

Un utilisateur Windows a trouvé un moyen de mettre à jour un PC sous Windows 8.1 vers Windows 11, ce qui est normalement impossible. Pour l'instant on ne sait pas si c'est une décision délibérée de Microsoft ou un hasard.

La dernière version du système Windows a bientôt 2 ans. Et si Windows 11 propose toujours plus de nouveautés intéressantes comme une réparation simplifiée ou l'organisation de vos fenêtres en un clic, il laisse sur le carreau de nombreux utilisateurs. L'installer nécessite en effet de posséder une configuration minimale (tous les processeurs ne sont pas compatibles) et surtout, l'ordinateur doit tourner sous Windows 10 version 2004 ou ultérieure. Vous êtes sous Windows 7 ou 8.1 ? Pas de mise à jour Windows 11 pour vous.

Pour s'assurer de pousser les gens à se procurer un PC plus récent, Microsoft a même bloqué toute possibilité de mise à jour depuis une version trop ancienne de son système d'exploitation. En juin 2022, la mise à jour Insider (les bêtas des MaJ) numérotée 25131 empêchait totalement de passer de Windows 8.1 à 11. Une fois lancé, l'utilitaire de mise à jour intégré renvoyait un message d'erreur impossible à contourner.

Un utilisateur du nom de Xeno a pourtant réussi à outrepasser l'interdiction et à mettre à jour son PC Windows 8.1 vers la version 11. Il s'est servi pour cela de certains fichiers de la dernière version Insider en date, la 25905, pour modifier l'utilitaire de mise à jour de son PC sous 8.1. Il a ainsi réussi à lui faire “croire” que la mise à jour vers Windows 11 était autorisée, et l'a lancée comme vous le feriez depuis les paramètres.

On ne sait pas si c'est un geste délibéré de Microsoft. Il est très peu probable que ce soit le cas, aussi nous vous déconseillons de tenter vous-même la manipulation en vous référant aux tutoriels présents sur le Web. Une future mise à jour pourrait très bien corriger cette faille et empêcher la bonne utilisation des appareils qui en auraient profité. Vous pouvez tout de même jeter à œil à la manœuvre, Xeno a monté une courte vidéo du résultat.

Starting with build 25131 (May 2022) it is no longer possible to upgrade from Windows 8.1 to Windows 11 using untouched setup media?

However, by replacing install.wim in build 25126's setup media, you can successfully upgrade 8.1 to build 25905https://t.co/Yj6TDlZ8X3 pic.twitter.com/cIgZJibZOs

— Xeno (@XenoPanther) July 20, 2023