Windows 11 : le gestionnaire des tâches se dote enfin d’une barre de recherche, il était temps

Microsoft continue son travail d’optimisation du gestionnaire des tâches sur Windows 11 en y ajoutant une fonctionnalité pourtant évidente depuis le début : une barre de recherche. Dans la dernière build du système d’exploitation, disponible sur le canal Dev, il est possible de chercher des processus spécifiques pour pouvoir les stopper en cas de besoin. Néanmoins, celle-ci mérite encore quelques améliorations.

Microsoft n’arrête pas le progrès sur Windows 11 et l’un de ses projets du moment est visiblement l’optimisation de son gestionnaire des tâches. En effet, le petit utilitaire (mais non moins pratique) a déjà eu droit à un retour en force dans la barre des tâches avec la mise à jour KB5018496 et la firme de Redmond ne compte visiblement pas s’arrêter là. Preuve en est la dernière build disponible dans le canal Dev qui fera certainement de nombreux heureux.

Si vous en avez assez de passer des heures à chercher une application ou un processus bien spécifique dans le gestionnaire des tâches, Microsoft a enfin pensé à vous. L’utilitaire se dote d’une fonctionnalité toute simple, mais tellement évidente : une barre de recherche. Celle-ci fait exactement ce que l’on peut en attendre, elle permet de taper le nom d’un processus et de faire le tri dans ces derniers pour enfin trouver le Saint Graal.

Fini le casse-tête pour trouver un processus dans le gestionnaire des tâches

Cette barre des tâches vient donc s’intégrer parfaitement au nouveau design du gestionnaire, en se plaçant tout en haut de la fenêtre. Celle-ci propose de taper le nom d’une application et ce n’est pas une indication à prendre à la légère. En effet, pour l’heure, la fonctionnalité demande d’écrire à la lettre près le nom du processus pour pouvoir retrouver ce dernier. Une faute de frappe et c’est la catastrophe.

Il y a du mieux donc, mais des améliorations sont encore possibles. Néanmoins, on rappelle que la fonctionnalité est actuellement dans le canal Dev, il est donc très probable qu’elle soit encore optimisée d’ici son déploiement auprès du grand public — si tant qu’il y en ait un. Si vous ne faites pas partie du programme Insider, sachez qu’il existe des alternatives au gestionnaire des tâches classiques qui propose cette fonction de recherche, telles sur Process Explorer.

Source : Windows Latest